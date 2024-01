INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O envelhecimento nos cães pode variar, mas quando o seu cão de raça grande atinge a idade aproximada de 5 anos, os primeiros sinais de envelhecimento podem começar a aparecer. Por essa razão, é importante lembrar que em todas as etapas da vida do seu cão, é importante ter uma dieta equilibrada que o ajude a manter-se saudável. O alimento para cães ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ é formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão de meia-idade e é adequado para cães de raça grande com 5 anos ou mais e com um peso adulto entre os 26 kg e os 44 kg. Os cães de raça grande de meia-idade podem ser sensíveis a ganhar peso nesta etapa, tornando ainda mais importante monitorizar a ingestão diária de alimentos do seu cão e ajudar a evitar excessos. O ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ contém uma mistura única e equilibrada de proteínas e fibras dietéticas de elevada qualidade, o que significa que cada dose fornece ao seu cão aquilo que ele precisa para manter um peso saudável e ajudar a manter uma saúde digestiva ótima. O ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ é especificamente formulado para ajudar a apoiar os cães de raça grande durante esta etapa da vida, reforçando os seus ossos, ligamentos e articulações – o que significa que o seu cão consegue suportar confortavelmente o seu peso e estilo de vida ativo. Embora o seu cão possa já começar a mostrar os primeiros sinais de envelhecimento, ainda terá muita energia. É por isso que o ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ contém um teor adaptado de nutrientes, incluindo um complexo exclusivo de antioxidantes para ajudar a neutralizar os radicais livres e ajudar o seu cão a manter a vitalidade e um metabolismo saudável.

