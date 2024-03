INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Para cães com mais de 8 anos, o ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ é uma alimento nutricionalmente completo e equilibrado especialmente concebido para satisfazer as necessidades específicas do seu cão de raça grande e apoiá-lo ao longo do seus últimos anos sénior. Os cães de raças grandes, devido à maior duração do seu trânsito digestivo, são mais propensos às sensibilidades digestivas comparados com raças mais pequenas. Este alimento contém proteínas de elevada digestibilidade e um teor equilibrado de fibras para ajudar a promover a saúde digestiva. Com um peso entre 26 e 44 kg, os cães de raças grandes colocam a maioria do seu peso corporal nas suas articulações. Esta fórmula é especialmente concebida com uma combinação de sais minerais e nutrientes para ajudar a apoiar a saúde osteoarticular nos cães maturos. O seu cão maturo precisa de nutrientes específicos para ajudar a manter a sua saúde. Concebida com uma combinação de vitaminas e nutrientes essenciais como EPA e DHA, esta fórmula ajuda a apoiar a vitalidade ao longo da vida. A forma e o tamanho únicos do nosso croquete são adaptados à estrutura distinta da mandíbula do seu cão de raça grande e ajudam a incentivá-lo a mastigar bem o seu alimento. O ROYAL CANIN® Maxi Ageing também está disponível em duas texturas de alimento húmido: patê e pedaços com molho. A capacidade sensorial dos cães seniores diminui enquanto envelhecem, por isso a combinação de alimentos secos com alimentos húmidos ajuda a melhorar a palatabilidade da refeição.

