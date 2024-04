INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Medium Ageing 10+ em molho da ROYAL CANIN® é um alimento adequado para cães médios de mais de 10 anos e um peso de 11-25 kg, e foi especificamente formulado tendo em conta todas as necessidades nutricionais dos cães como o seu. Medium Ageing 10+ em molho da ROYAL CANIN® contém um complexo de antioxidantes exclusivo que ajuda a neutralizar os efeitos dos radicais livres, para favorecer o seu estado ótimo de saúde durante estes anos de idade avançada. Medium Ageing 10+ em molho da ROYAL CANIN® também contém EPA e DHA, para ajudar a manter a saúde osteoarticular dos cães de raça de tamanho médio em fase de envelhecimento. Além disso, Medium Ageing 10+ em molho da ROYAL CANIN® está formulado com nutrientes específicos que ajudam a manter uma pelagem brilhante e uma pele saudável. Para adaptar-se às preferências individuais de cada cão, Medium Ageing 10+ da ROYAL CANIN® também está disponível em formato de alimento seco, com crocantes e aromáticos croquetes. Se deseja proporcionar ao seu cão uma alimentação mista, siga os nossos modelos de alimentação para garantir que recebe a quantidade precisa de ambos os alimentos para aproveitar todos os seus benefícios.

