INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Companheiro inteligente, vigilante e ativo, com uma constituição harmoniosa, o poodle é uma raça de cão de orelhas longas e pelagem encaracolada, que transpira elegância e orgulho. Adequado para Poodles com mais de 10 meses, o ROYAL CANIN® Poodle em patê é especialmente formulado para satisfazer as necessidades nutricionais do seu cão adulto. O ROYAL CANIN® Poodle em patê foi concebido para ajudar a manter a tonificação muscular do seu poodle e para melhorar a sua saúde física. Graças aos nutrientes incluídos na sua formulação, o ROYAL CANIN® Poodle em patê contribui para manter a saúde da pele do poodle e a sua bela pelagem lanosa. A textura do ROYAL CANIN® Poodle em patê foi especialmente pensada para proporcionar maior palatabilidade ao alimento e satisfazer o apetite dos Poodles mais exigentes! Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, o ROYAL CANIN® Poodle em patê está também disponível como alimento seco, com um croquete crocante e saboroso. Se preferir optar por uma alimentação mista para o seu cão, siga as nossas orientações de alimentação para garantir que este recebe a quantidade precisa de alimento húmido e seco para obter o melhor benefício.

