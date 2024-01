INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para cães de raças de porte muito pequeno com mais de 12 anos e com um peso de até 4 kg, o ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão sénior de pequeno porte. À medida que o seu cão envelhece, torna-se ainda mais importante manter a saúde do seu organismo, para garantir um bom estado de saúde. O ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ foi especificamente desenvolvido para contribuir para um envelhecimento saudável dos cães de raças de porte muito pequeno como o seu. Para reforçar a saúde do sistema digestivo do seu pequeno cão, o ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ contém um equilibrado teor de fibras, incluindo o Psyllium, para promover um trânsito intestinal saudável. Além disso, o ROYAL CANIN® X-Small Ageing 12+ contém muitos outros nutrientes e antioxidantes que ajudam a reforçar a função cardíaca do seu cão, agora em fase de envelhecimento. O croquete, muito palatável e pequeno, também foi especificamente desenvolvido para se adaptar às pequeníssimas mandíbulas dos cães mini.

