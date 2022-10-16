Este normal să te întrebi cât timp ar trebui să-ți hrănești animalul de companie cu hrană pentru pisoi. Nu uita că ei trec printr-o perioadă de creștere rapidă în primele luni de viață. Cu toate acestea, odată ce pisoiul tău se maturizează și devine o pisică adultă, are nevoie de mai puține calorii pe kg din greutatea ei corporală, deoarece metabolismul încetinește și tinde să fie mai puțin energică.

O diferență principală între hrana pentru pisoi și cea pentru pisici adulte este numărul de calorii. Hrănirea unei pisici adulte cu hrană pentru pisoi poate duce la probleme de obezitate mai târziu, din cauza numărului mai mare de calorii. Obezitatea crește, de asemenea, riscul apariției unor probleme legate de sănătate pentru pisica ta, cum ar fi diabetul și artrita.





Având în vedere că aproape 60% dintre pisici sunt considerate supraponderale sau obeze, este important nu numai să-ți hrănești felina cu hrana adecvată vârstei, ci și să înțelegi care este dimensiunea corectă a porțiilor pentru pisoi și pisici adulte.

Reține că cerințele nutriționale ale unei pisici adulte vor depinde de mai mulți factori, inclusiv mărimea, rasa, nivelul de activitate și dacă a fost sterilizată sau nu. Medicul veterinar te va putea îndruma cu privire la aceste cerințe.