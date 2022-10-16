Când trebuie să treci de la hrana pentru pisoi la cea pentru pisici adulte?
Când se face trecerea de la hrana pentru pisoi la cea pentru pisici adulte
Un pisoi are cerințe nutriționale diferite față de o pisică adultă. Pentru a asigura dezvoltarea sănătoasă a pisoiului tău, va trebui să îi oferi o hrană adecvată vârstei sale.
Există două etape semnificative pentru pisoi de care trebuie să ții cont:
- De la naștere până la patru luni: o perioadă de creștere intensă în care încep, de asemenea, să își dezvolte imunitatea.
- Între patru și douăsprezece luni*: ritmul de creștere și nivelul de energie încep să scadă, dar este necesară, în continuare, o hrană ușor de digerat.
*O singură excepție este rasa Maine Coon, care, în general, are nevoie de până la 15 luni pentru a finaliza ritmul de creștere.
Prin urmare, pisoii au nevoie de o hrană care să fie:
- bogată în energie
- bogată în proteine digerabile
- să conțină nutrienți care să susțină sistemul imunitar
- să conțină un mix optim de vitamine și minerale
Majoritatea pisoilor vor începe să mănânce hrană pentru pisici adulte în jurul vârstei de 10-12 luni, cu excepția pisicilor din rasa Maine Coon, care au nevoie de până la 15 luni. Acesta este momentul în care sunt considerate adulte, deoarece au ajuns la cel puțin 90% din dimensiunea lor completă.
Importanța trecerii pisoiului tău la hrana pentru pisici adulte
Este normal să te întrebi cât timp ar trebui să-ți hrănești animalul de companie cu hrană pentru pisoi. Nu uita că ei trec printr-o perioadă de creștere rapidă în primele luni de viață. Cu toate acestea, odată ce pisoiul tău se maturizează și devine o pisică adultă, are nevoie de mai puține calorii pe kg din greutatea ei corporală, deoarece metabolismul încetinește și tinde să fie mai puțin energică.
O diferență principală între hrana pentru pisoi și cea pentru pisici adulte este numărul de calorii. Hrănirea unei pisici adulte cu hrană pentru pisoi poate duce la probleme de obezitate mai târziu, din cauza numărului mai mare de calorii. Obezitatea crește, de asemenea, riscul apariției unor probleme legate de sănătate pentru pisica ta, cum ar fi diabetul și artrita.
Având în vedere că aproape 60% dintre pisici sunt considerate supraponderale sau obeze, este important nu numai să-ți hrănești felina cu hrana adecvată vârstei, ci și să înțelegi care este dimensiunea corectă a porțiilor pentru pisoi și pisici adulte.
Reține că cerințele nutriționale ale unei pisici adulte vor depinde de mai mulți factori, inclusiv mărimea, rasa, nivelul de activitate și dacă a fost sterilizată sau nu. Medicul veterinar te va putea îndruma cu privire la aceste cerințe.
Cum trebuie să faci tranziția pisoiului tău la hrana pentru pisici adulte
O schimbare bruscă în hrănirea pisicii tale este de evitat. Când faci trecerea de la hrana pentru pisoi la cea pentru pisici adulte, fă schimbarea treptat pentru a nu-i perturba sistemul digestiv.
Nu te îngrijora dacă pisoiul tău mănâncă din greșeală puțină hrană din bolul unei pisici adulte. Sănătatea sa nu este imediat în pericol. Dar nu este un comportament pe care vrei să îl încurajezi: un pisoi care mănâncă hrană pentru pisici adulte pur și simplu nu va primi nutrienții necesari pentru o creștere sănătoasă.
Un lucru de care trebuie să ții cont atunci când faci tranziția pisoiului tău la hrana pentru pisici adulte: gestionarea greutății. Pisicile au tendința de a mânca cantități mici de hrană de mai multe ori pe zi. Oricare ar fi ritmul pe care te decizi să îl alegi, asigură-te că îi controlezi porția de hrană pe care o mănâncă pe parcursul a 24 de ore.
Acestea fiind spuse, depinde foarte mult de pisică. Sunt trei opțiuni de luat în considerare:
“Ad libitum”
Hrănire fracționată
Hrănire fracționată
Cinci pași pentru a-ți trece pisica în mod corect de la hrana pentru pisoi la cea pentru pisici adulte
Este posibil să fie nevoie să faci schimbări în hrănirea pisicii tale în diferite momente pe parcursul vieții sale. Prima etapă este trecerea de la hrana pentru pisoi la cea pentru pisici adulte, dar și pisicile în vârstă pot avea nevoie de o hrănire diferită pentru a-și susține organismul îmbătrânit.
Oricare ar fi motivul, nu trebuie să schimbi niciodată rutina de hrănire a pisicii tale peste noapte. Acest lucru ar putea duce la apariția unor dureri de stomac sau la pierderea apetitului.
Iată cinci pași esențiali care explică cum trebuie să schimbi treptat hrana pisicii tale, pentru o experiență pozitivă.
Vorbește cu medicul veterinar
Atunci când pisica ta se maturizează și devine adultă și are nevoie de o hrănire diferită, ar trebui să vorbești cu medicul tău veterinar. El are istoricul medical al pisicii tale, așa că îți poate oferi cele mai bune sfaturi. De asemenea, îți poate vorbi despre mărcile de hrană pentru pisici și despre orice schimbări care trebuie făcute în ceea ce privește numărul de mese sau mărimea porțiilor.
Dacă faci o programare la medicul veterinar, poți, de asemenea, să-ți duci pisica la un control medical. Astfel, ți se va confirma că greutatea și creșterea pisicii tale sunt așa cum ar trebui să fie. De asemenea, îl va ajuta pe medicul veterinar să ofere cele mai bune sfaturi cu privire la cum să îți hrănești pisica.
Vârsta contează
Este normal ca mulți dintre proprietarii de pisoi aflați la prima experiență să se întrebe cât timp ar trebui să îl hrănească cu hrana dedicată acestei etape. Majoritatea pisoilor vor trebui să treacă la hrana pentru pisici adulte în jurul vârstei de 10-12 luni.
O excepție de la această regulă se aplică la rasele de pisici mai mari, cum ar fi Maine Coon. Acestea au nevoie de câteva luni în plus pentru a se dezvolta, așa că nu ezita să-ți consulți medicul veterinar dacă nu știi sigur când trebuie să începi să îi dai pisoiului hrană pentru etapa de adult.
De asemenea, este o idee bună să ceri sfatul medicului veterinar dacă ai adoptat un pisoi sau o pisică. Este posibil ca felina ta să fie o rasă mixtă sau să existe un semn de întrebare cu privire la vârsta lor. Este bine să acționezi cât mai exact posibil când vine vorba de hrănirea pisicii tale.
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Acționează treptat
Medicul veterinar te va sfătui în prealabil să faci o tranziție treptată de la hrana pentru pisoi la cea pentru pisici adulte, așa că te rugăm să respecți această sugestie. De asemenea, ia în considerare faptul că pisica ta ar putea avea nevoie de timp pentru a se adapta la diferența de gust și textură a noii sale formule.
Este important să faci tranziția treptat pentru a nu-i provoca tulburări la nivelul sistemului digestiv.
Iată un program ideal de șapte zile pentru a introduce treptat hrană pentru pisici adulte în bolul ei:
- Prima și a doua zi: un raport de 75% hrană pentru pisoi și 25% hrană pentru pisici adulte
- Zilele trei și patru: un raport de 50% pentru fiecare tip de hrană
- Zilele cinci și șase: un raport de 25% hrană pentru pisoi și 75% hrană pentru pisici adulte
- Ziua șapte: 100% hrană pentru pisici adulte
Dacă observi că are probleme gastrointestinale, cum ar fi vărsături sau diaree, prelungește planul de șapte zile la zece zile.
Dacă pisica ta nu vrea să renunțe la hrana dedicată pisoilor, găsește o soluție care să se potrivească ritmului său. De exemplu, prelungește raportul de hrană divizată (75/25) sau introdu hrana umedă pentru a-ți convinge pisica să meargă la bolul său de hrană.
Supraveghează-ți pisica îndeaproape
Tranziția la hrana pentru etapa de adult presupune o atenție sporită la pisica ta și orice schimbare în comportamentul său obișnuit.
În această perioadă cheie, este, de asemenea, înțelept să urmărești obiceiurile de toaletă și scaunul pisicii tale. Este foarte probabil ca orice schimbare să fie cauzată de noua hrană. Dar ar putea sugera, de asemenea, o sensibilitate digestivă sau nevoia de a schimba hrana pe care o consumă.
Consultă întotdeauna medicul veterinar dacă ceva nu ți se pare în regulă.
Testează și învață
Felina ta este unică. Acest lucru înseamnă că preferințele pentru orele de masă, aroma hranei, textura și mărimea porțiilor pot fi diferite de la un pisoi la altul. Printre aspectele ce trebuie luate în considerare se numără:
Este posibil să ai o pisică care răspunde bine la hrănirea cu acces liber. Cu toate acestea, poate fi mai înțelept să asiguri mese cu porții controlate pentru o pisică de casă, pentru o ajuta să își mențină greutatea optimă. În orice caz, tot ce îi dai în plus pisicii tale trebuie luat în calcul alături de rația zilnică a acesteia.
Texturi de hrană diferite: hrănirea mixtă poate fi benefică pentru pisicile de orice vârstă. Iată de ce:
- Un mix de hrană umedă și uscată oferă mai multă varietate. Până la urmă, ai un pisoi în creștere, așa că de ce să nu faci din ora de hrănire o experiență interesantă pentru nasul și papilele ei gustative?
- Un mix de hrană umedă și uscată oferă, de asemenea, ceea ce oferă mai bun ambele texturi. Hrana umedă va contribui la hidratarea pisicii tale, deoarece îi crește consumul de apă. Mâncarea uscată joacă un rol important în menținerea dinților pisoiului tău curați.
- Dacă se întâmplă să ai un pisoi mofturos, hrănirea mixtă te poate ajuta să îl convingi să mănânce ceea ce îi este necesar.
Este important să îți păstrezi calmul cu pisica ta în această perioadă de tranziție. Perioada de maturizare este un moment cheie pentru ea și unul care poate părea un pic prea dificil uneori.
Orice accident de toaletă sau vărsături determinate de aceste schimbări în dieta ei trebuie tratate cu calm. Progresul poate fi recunoscut prin feedback pozitiv.
Lucrând împreună, puteți avea amândoi o experiență fără probleme, ceea ce nu înseamnă că totul va fi perfect. Păstrează-ți așteptările realiste și folosește acești cinci pași simpli pentru a te ghida atunci când schimbi rutina de hrănire a pisicii tale.
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