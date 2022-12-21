Hrană umedă sau uscată – ce hrană să îi oferi pisicii tale

Atunci când oamenii se gândesc la hrana pisicilor, deseori încearcă să determine dacă hrana umedă sau cea uscată pentru pisici va oferi cele mai bune rezultate. Cea mai bună hrană pentru pisici nu va oferi doar cel mai bun suport nutrițional, ci trebuie să fie atât ușor de gestionat pentru tine, cât și apetisantă pentru pisică.

În mod ideal, ar trebui să contribuie și la menținerea sub control a oricărei potențiale probleme de sănătate. Hrana umedă este o modalitate excelentă de a răspunde unora dintre aceste cerințe, în timp ce hrana uscată pentru pisici oferă alte avantaje. Hrana umedă contribuie la creșterea cantității de apă ingerată de pisică, în timp ce hrana uscată contribuie la menținerea sănătății dinților acesteia. Aromele hranei umede vor fi mai apetisante pentru mofturoși, în timp ce hrana uscată își va menține calitatea în bol pe parcursul întregii zile. Deoarece hrana umedă și cea uscată oferă beneficii diferite, merită să iei în considerare hrănirea pisicii cu un mix între cele două forme (însă nu în același bol).

Beneficiile hranei uscate pentru pisici Unul dintre avantajele cheie ale hranei uscate pentru pisici este ușurința cu care o poți depozita și oferi pisicii. Hrana poate sta, pur și simplu, în bol toată ziua fără a se altera. Acest lucru va permite pisicii să ia gustări frecvente, fapt ideal pentru susținerea unor obiceiuri sănătoase de hrănire. Dacă hrana uscată are formula optimă, aceasta va îmbunătăți și sănătatea dentară, grație suprafeței ușor abrazive a crochetelor, care permite controlarea nivelurilor de tartru de pe dinții pisicii.

Beneficiile hranei umede pentru pisici Multe pisici nu se hidratează suficient bând apă iar hidratarea provine doar din hrana pe care o consumă. Un beneficiu esențial al hranei umede pentru pisici este faptul că furnizează pisicii o cantitate suplimentară de apă. Aceasta are roluri multiple, nu numai că o menține hidratată corespunzător, dar reduce și probabilitatea problemelor de sănătate ale rinichilor sau tractului urinar.