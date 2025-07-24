Alltid 10 % rabatt – fri frakt – var 10:e beställning gratis – helt flexibelt

Foderprenumeration
StartOm ossVåra värderingar
En kattunge av rasen maine coon ligger ner i svartvitt mot en vit bakgrund

Strävan efter kunskap

Vår djupgående förståelse för katters och hundars behov är det som gör det möjligt för oss att utveckla och tillverka produkter med näringsmässig precision. Vi lär oss hela tiden och tar aldrig något för givet. Därför samarbetar vi med ledande experter inom vetenskap, veterinärmedicin och beteende, och har en ständig dialog med katt- och hundägare världen över.

En vuxen abessinier står i svart och vitt mot en vit bakgrund

Det viktigaste för oss är husdjurens hälsa

Vi lägger ner hjärta och själ i allt vi gör och agerar med äkta passion för att skapa en bättre värld för husdjur och dess ägare världen över.

En valp av rasen tysk schäferhund sitter i svartvitt mot en vit bakgrund

Djuret först

Vi sätter alltid djurets behov främst. Det ger oss ett tydligt fokus som styr vår forskning, underbygger näringskvaliteten hos alla våra produkter och hjälper katter och hundar att leva ett längre och friskare liv.

En vuxen pomeranian ligger ner i svartvitt mot en vit bakgrund

Precision i allt

Vår omfattande kunskap och erfarenhet har gett oss en precis förståelse för katters och hundars behov och vilka näringsämnen som krävs för att de ska må så bra som möjligt. Denna precision betyder att vi säkerställer att alla aspekter av våra produkter håller högsta kvalitet, från form, konsistens, smaklighet och smältbarhet till säkerhet och spårbarhet.

Respektera deras natur

Vi respekterar katter och hundar för de fantastiska djur de är. Denna respekt härrör från en djup kunskap om deras sanna natur och deras unika funktionella behov. Den genomsyrar varje beslut vi fattar om våra produkter och tjänster, samtidigt som vi utformar vårt sätt att fungera som företag.

En vuxen russian blue sitter i svartvitt mot en vit bakgrund

Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet säkerställer att vi visar djur, människor och planeten den respekt de förtjänar.

Ta reda på mer
En cocker spaniel-valp står i svartvitt mot en vit bakgrund

Få svaren du behöver

Svar från experter på de vanligaste frågorna om katters och hundars hälsa, Royal Canin och våra produkter.
Ta reda på mer
En kattunge av rasen maine coon står i svartvitt mot en vit bakgrund

Engagerade i kvalitet

Näringskvalitet och produktsäkerhet är kärnan i allt vi gör världen över.
Ta reda på mer