Vanliga frågor och svar
Det är viktigt att komma ihåg att hundar och katter, i synnerhet katter, ibland kan vara känsliga för små variationer i fodret. För en smidigare och mer gradvis övergång från en förpackning till en annan bör du komma ihåg att köpa en ny förpackning en vecka i förväg, så att du kan blanda den nuvarande förpackningen med den nya. Om din hund eller katt brukade tycka om vårt foder och plötsligt vägrar äta det trots ett gradvis byte mellan förpackningarna, kontakta en av våra näringsexperter via telefon eller e-post för att få ytterligare råd.
Om du tror att din hund eller katt är överviktig rekommenderar vi att du talar med en veterinär eller veterinärsköterska som kan undersöka din hund eller katt och ge råd om hur du ska gå vidare. När du hanterar övervikt och tittar på rekommendationer om diet är det viktigt att vi inte bara minskar hundens eller kattens nuvarande fodermängd, eftersom det kan leda till en näringsmässig obalans där otillräckliga nivåer ges. Din hund eller katt kan även känna sig väldigt hungrig.
Royal Canin har ett sortiment av foder som bidrar till en hälsosam viktminskning, samtidigt som din hund eller katt känner sig mätt och tillfredsställd och sedan kan behålla vikten när den har nått sin idealvikt.
På grund av hur dessa foder är uppbyggda är det viktigt att de utfodras under överinseende av en veterinär. Regelbundna viktkontroller och noggrann övervakning rekommenderas för att säkerställa att djuret uppnår önskad viktnedgång inom en säker tidsperiod. Veterinären eller veterinärsköterskan kan ge dig råd om just din hund eller katt.
Vi är måna om att våra foder är av god kvalitet och smakar gott. Därför erbjuder vi en garanti på alla våra foder där du får pengarna tillbaka om din hund eller katt inte skulle tycka om fodret, - en så kallad smakgaranti. Vår smakgaranti innebär att om din hund eller katt mot förmodan vägrar äta sitt Royal Canin-foder, så kan du få en annan produkt från Royal Canin eller pengarna tillbaka.
Smakgarantin gäller så länge nedanstående villkor är uppfyllda:
- Det finns minst 75 % av produkten kvar i förpackningen
- Produkten finns i sin originalförpackning
- Det är första gången som din hund eller katt provar den aktuella produkten.
Det finns undantag då smakgarantin inte gäller och dessa är:
- Näringsbehovet har ändrats (t.ex. på grund av kastrering, sjukdom eller allergi)
- Bäst före-datumet för produkten har passerat
- Om du som ägare har råkat köpa fel produkt
- Produktens fysiska egenskaper inte möter sällskapsdjurets behov
- Om hunden eller katten har avlidit.
Följ instruktionerna nedan för att utnyttja smakgarantin:
Privatkund:
Om du är djurägare och har köpt fodret i en veterinärklinik, butik eller onlineåterförsäljare ska du kontakta dem. Om du är djurägare och har köpt fodret via Royal Canins webshop för privatpersoner kan du kontakta vår kundtjänst på buydirekt.swe@royalcanin.com eller 031-742 42 40. Har du en kvalitetsreklamation ber vi dig kontakta oss, eller om du behöver råd om vilket foder du skall byta till.
Uppfödare:
Om du är registrerad uppfödare hos oss och har köp produkten via oss finner du villkor och formulären till smakgaranti och kvalitetsreklamation här. Gäller det en kvalitetsreklamation ber vi dig kontakta oss.
Återförsäljare:
Om du är registrerad återförsäljare hos oss finner du villkor och formulären till smakgaranti och kvalitets reklamation här. Gäller det en kvalitetsreklamation ber vi dig kontakta oss.
Om din hund eller katt har hälsoproblem bör du kontakta en veterinär för att få mer information. Veterinären tar hänsyn till flera faktorer när de rekommenderar ett lämpligt foder.
Det handlar om tycke och smak, där båda alternativen är lika bra och ger ditt sällskapsdjur de viktiga näringsämnen det behöver. Våtfoder hjälper till att öka vätskeintaget, medan torrfoder bidrar till att stödja en god tandhälsa. Dessutom har doften hos våtfoder lättare att locka en katt eller hund som är kräsen med maten. I många fall kan blandad utfodring (både våt- och torrfoder) vara den bästa lösningen för ditt sällskapsdjur. Näringsbehovet är unikt för varje katt eller hund, beroende på dess storlek, ålder, livsstil och ras. Om din hund eller katt är vid god hälsa kan du ta hjälp av vårt sökverktyg för att hitta det foder som passar bäst för just ditt sällskapsdjur. Om din hund eller katt har hälsoproblem bör du rådfråga din veterinär, som utifrån diagnos kan rekommendera ett lämpligt foder.
Om du behöver mer information ber vi dig ringa oss på 031-742 42 40 eller fylla i kontaktformuläret https://www.royalcanin.com/se/contact-us, så kommer en av våra rådgivare att hjälpa dig.
Även om doseringsskopor kan användas som en vägledning ger de en avsevärd skillnad i mängd från dag till dag (i genomsnitt 20 % mer eller mindre foder per portion*). Dessutom ger 80 % av ägarna sin hund eller katt för mycket foder när de använder en doseringsskopa*. Av denna anledning rekommenderar vi inte användning av sådan.
Om du har fått en registreringskodav din uppfödare för att få en värdecheck kan du här se några möjliga orsaker till varför den inte fungerar.
- Kontrollera att du har skrivit in rätt kod. Det är lätt att göra fel, så var noggrann och försök skriva in den igen.
- Kontrollera om det finns tvetydiga tecken. Är det den versala bokstaven O eller en nolla (0)? Är det den gemena bokstaven L (l) eller siffran 1? Vi gör vårt bästa för att skapa tydliga koder, men ibland kan tryckfel eller bortskrapade tecken förekomma. Om du har provat flera varianter utan att lyckas kan du kontakta oss och tala om för oss vad du tror att koden är.
- Kontrollera om det förekommer mellanslag eller andra tecken. Det är lätt att skriva in ett mellanslag eller en punkt av misstag i slutet av det du har skrivit, och detta kan skapa problem i systemet. Se till att du bara skriver in de tecken du har fått.
- Titta i e-postmappen för skräppost eller borttagna meddelanden.
- Lägg vid behov till *@royalcanin.com i listan över betrodda avsändare.
- Kontrollera att registreringen lyckades. Om du inte slutförde registreringsprocessen har din värdecheck inte genererats. Det enklaste sättet att kontrollera detta är att du försöker registrera dig igen. Det finns en begränsning på en registrering per kod, så om du försöker igen och inte stoppas är det troligt att du inte registrerade dig på rätt sätt första gången.
- Har du fortfarande inte fått en värdecheck? Kontakta oss, så hjälper vi dig.
Valp- eller kattungepaket från uppfödare
Vi vet att det är viktigt att allt blir rätt under hela din nya hunds eller katts tillväxt, eftersom det är ett av de mest intensiva och viktiga stadierna i hundens eller kattens liv. Vi vill hjälpa både dig och din valp eller kattunge så mycket vi kan under den här perioden av snabba förändringar. Det är därför vi har ett nära samarbete med uppfödare för att ge din valp eller kattunge den bästa starten. Om du har fått ett valp- eller kattungepaket och välkomstbrev av din uppfödare och har problem med att registrera dig kan du titta på våra vanliga frågor och svar nedan för att se om dessa hjälper dig att få svar på din fråga.
Vår historia
Läs mer om hur dessa värderingar har genomsyrat vår verksamhet varje dag i 50 år.
För en hållbar framtid
Hållbarhet är en central aspekt i Royal Canins dagliga verksamhet världen över.
Hitta rätt foder
Svara på frågor om ditt sällskapsdjur
Få en foderrekommendation
Välj ett foder som passar till ditt sällskapsdjurs behov