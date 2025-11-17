Säd är frön från vete, majs, råg, ris och hirs. De är en utmärkt källa för aminosyror, vitaminer, mineraler, kolhydrater, fibrer och fettsyror som är livsviktiga för hundars och katters hälsa. De bidrar inte bara till våra hundars och katters hälsa genom att ge komplett och balanserad näring utan är även mycket hållbara. När hund- och kattfodertillverkare inte kan räkna upp enskilda ingredienser listas säd, exempelvis ris och majs, under kategorin ”Spannmål”. Säd som används i hund- och kattmat är en utmärkt energikälla som ger komplett och balanserad näring. Under tillverkningsprocessen avlägsnas de yttre skalen och sädeskornen finmals och tillagas för att säkerställa att de är lättsmälta. Hund- och kattfoder kan innehålla en eller flera sädesslag, exempelvis ris, vete, korn och havre. Även om hund- och kattfoder utan säd har blivit en populär trend är näringsvärdet i säd obestridligt, förutom i mycket få fall där en veterinär har diagnostiserat en allergi. Biverkningar av säd är i själva verket mycket ovanliga.