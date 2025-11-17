Alltid 10 % rabatt – fri frakt – var 10:e beställning gratis – helt flexibelt

Foderprenumeration
StartOm ossVanliga frågor
German shepherd and Maine Coon

Vanliga frågor och svar

Handla på vår webbutik genom att följa dessa enkla steg:
2) Hitta produkten du letar efter:
Använd sökfunktionen på produktsidan för att hitta produkter som är bäst lämpade för ditt sällskapsdjur. Du kan göra sökningar med sökord eller per kategori. Då visas produktinformation, näringsvärde och pris. Klicka på ”Lägg i varukorgen” på produktsidan för att lägga till produkten i din varukorg. Klicka på ” Beställa” för att köpa de produkter du har valt.  Ange leveransadressen dit du vill att produkterna ska skickas och fyll sedan i faktureringsadress. Klicka därefter på ”Betalningssätt”. Välj betalningsmetod och fyll i betalningsuppgifterna för att slutföra betalningen.
3) Leverans av produkter:
När betalningen har genomförts och din order bekräftats får du en orderbekräftelse. Beställningen skickas inom 48 timmar och uppgifter om transportföretaget läggs in i systemet. Du kan spåra din beställning på vår webbplats genom att gå till ”Mitt konto”.
Om du har problem med att komma in i vår webbutik kan du göra följande:
 
• Gå till webbläsarinställningarna för att rensa cacheminnet och ta bort cookies.
• Gå till royalcanin.com/se igen. Om du använder Internet Explorer kan du testa att uppdatera din webbläsare. Om du använder Google Chrome kan du testa att öppna ett privat webbläsarfönster (Arkiv > Nytt privat webbläsarfönster).
• Om du fortfarande inte kommer in i webbutiken kan du kontrollera din internetanslutning och/eller dina webbläsarinställningar. Om inget av ovanstående fungerar, kontakta oss på 031-742 42 40 eller via kontaktformuläret Kontakta oss | Royal Canin så att vi kan hjälpa dig.
Ja, vi installerar tillfälligt filer på din dator medan du befinner dig på vår webbplats. Cookies hjälper oss att förbättra din upplevelse när du navigerar och gör beställningar i vår webbutik. Vi rekommenderar att du tillåter cookies så att du kan använda vår onlinebutik på bästa sätt och vi kan förbättra våra tjänster.
Du kan läsa vår integritetspolicy genom att klicka på denna länk: https://www.mars.com/privacy-policy-sweden
Du kan kontakta kundtjänst på telefonnummer 031-742 42 40  måndag till torsdag klockan 9–16 och fredag till kl 9-15:30, med lunchstängt kl 12-13 alla dagar. 
Vår kundtjänst är öppen måndag till torsdag kl 9–16 samt fredag till kl 9-15:30, med lunchstängt kl 12-13 alla dagar.
Före distribution genomgår allt hund- och kattfoder från Royal Canin en omfattande kvalitetssäkrings- och inspektionsprocess för att garantera produkternas säkerhet och näringsvärde. Vi testar alla våra produkter för att säkerställa en korrekt sammansättning av näringsämnen, vitaminer och mineraler. Det innebär att du alltid kan vara säker på att ditt sällskapsdjur får den bästa produkten. Om du har frågor om kvaliteten på en viss produkt är du välkommen att ringa oss på 031-742 42 40.
Vår webbplats använder ett SSL-protokoll för att kryptera alla personuppgifter som skickas under betalningen. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om säkerhet och hur vi använder dina data. https://www.mars.com/privacy-policy-sweden
Sekretessen hos din personliga information är oerhört viktig för oss. Vi delar endast dina uppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning. Dessa företag får inte använda uppgifterna vi delar med dem för något annat ändamål och måste hålla dina uppgifter konfidentiella, så länge du inte ger ditt samtycke till att de används. Mer information finns i våra Försäljningsvillkor - Shop | Royal Canin
Vårt onlinebeställningssystem är ett av de säkraste i världen och vi förbättrar ständigt vår programvara så att den ska ge största möjliga säkerhet. Royal Canin använder branschledande teknik för SSL-kryptering, den mest avancerade säkerhetsprogramvaran som finns för onlinetransaktioner.
När du introducerar ett nytt foder för din hund eller katt ska detta ske gradvis under 5–7 dagar för att förhindra att matsmältningssystemet kommer i olag. Vi föreslår:
 
    Blanda 25 % av det nya fodret med 75 % av den gamla under 2–3 dagar.
    Blanda sedan de två fodren 50/50 under 2–3 dagar.
    Blanda 75 % av det nya fodret med 25 % av den gamla under 2–3 dagar.
    Du kan nu prova att ge 100 % av det nya fodret.
 
De här riktlinjerna kan även användas för enkel övergång av en och samma produkt från nuvarande förpackning till en ny förpackning.
Tillfälliga erbjudanden kan förekomma på vissa av våra produkter. Om du vill hålla dig uppdaterad om dessa erbjudanden kan du kontakta din lokala återförsäljare eller veterinär, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följa oss på sociala medier. Vi tillhandahåller inte smakprov, men vi är så övertygade om att din hund eller katt kommer att älska vårt foder att vi har en smakgaranti. Detta innebär att om din hund eller katt mot förmodan vägrar äta sitt Royal Canin-foder erbjuder vi alla pengar tillbaka på alla produkter med hjälp av våra återförsäljare. Gällande villkor hittar du under rubriken ”Vad är smakgaranti?”. Vanliga frågor och svar
Övervikt hos hundar och katter är ett växande problem som försämrar hundens eller kattens livskvalitet och förkortar livslängden. Det är därför viktigt att vara så noggrann som möjligt när det gäller utfodringen.
 
Även om doseringsskopor kan användas som en vägledning ger de en avsevärd skillnad i mängd från dag till dag (i genomsnitt 20 % mer eller mindre foder per portion*). Dessutom ger 80 % av ägarna sin hund eller katt för mycket foder när de använder en doseringsskopa*. Av denna anledning rekommenderar vi inte användning av sådan.
 
På grund av den bristande precisionen rekommenderar vi att du i stället väger dagsransonen av foder med hjälp av en digital våg. Detta säkerställer att din hund eller katt får rätt mängd foder varje dag. Mängden foder varierar beroende på livsskede, aktivitetsnivå och om hunden eller katten har blivit kastrerad. För att hunden eller katten ska behålla sitt kroppstillstånd under hela livet rekommenderar vi att du väger din hund eller katt regelbundet och justerar mängden foder efter behov.
 
*AJ German et al. ”Imprecision when using measuring cups to weigh out extruded dry kibbled food”. (”Brist på precision vid användning av doseringsskopor för att mäta upp torrfoder”). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (2011), 3(11):368–373. 
Royal Canin har åtagit sig att tillverka formler av högsta kvalitet och funktion för hundar och katter. Även om totalkostnaden för vår näring kan tyckas vara hög jämfört med andra foder anser vi att med de olika förpackningsstorlekar, utfodringsmängder, kvalitet och ätlighet som vi erbjuder är kostnaden per dag för vårt foder för hundar och katter mycket överkomligt. 
Smaken på Royal Canin-formler omfattas av en garanti. Om du köper en produkt och din hund eller katt vägrar äta den kan du returnera hela portionen i originalförpackningen till den butik där du köpte den. Butiken eller veterinärkliniken betalar tillbaka dina kostnader, ger dig ett tillgodohavande eller byter ut produkten mot en annan Royal Canin-produkt. Vi är stolta över våra foders kvalitet och smak och erbjuder en garanti som innebär att du får pengarna tillbaka på alla produkter. Vi kallar den för smakgaranti (läs mer under rubriken ”Vad är smakgaranti?”, vanliga frågor och svar). Detta innebär att du kan få tillbaka pengarna om din hund eller katt mot förmodan inte tycker om vårt foder. 

Det är viktigt att komma ihåg att hundar och katter, i synnerhet katter, ibland kan vara känsliga för små variationer i fodret. För en smidigare och mer gradvis övergång från en förpackning till en annan bör du komma ihåg att köpa en ny förpackning en vecka i förväg, så att du kan blanda den nuvarande förpackningen med den nya. Om din hund eller katt brukade tycka om vårt foder och plötsligt vägrar äta det trots ett gradvis byte mellan förpackningarna, kontakta en av våra näringsexperter via telefon eller e-post för att få ytterligare råd.

Övervikt hos en hund eller katt är en sjukdom. Det är ett växande problem.

Om du tror att din hund eller katt är överviktig rekommenderar vi att du talar med en veterinär eller veterinärsköterska som kan undersöka din hund eller katt och ge råd om hur du ska gå vidare. När du hanterar övervikt och tittar på rekommendationer om diet är det viktigt att vi inte bara minskar hundens eller kattens nuvarande fodermängd, eftersom det kan leda till en näringsmässig obalans där otillräckliga nivåer ges. Din hund eller katt kan även känna sig väldigt hungrig.

Royal Canin har ett sortiment av foder som bidrar till en hälsosam viktminskning, samtidigt som din hund eller katt känner sig mätt och tillfredsställd och sedan kan behålla vikten när den har nått sin idealvikt.

På grund av hur dessa foder är uppbyggda är det viktigt att de utfodras under överinseende av en veterinär. Regelbundna viktkontroller och noggrann övervakning rekommenderas för att säkerställa att djuret uppnår önskad viktnedgång inom en säker tidsperiod. Veterinären eller veterinärsköterskan kan ge dig råd om just din hund eller katt.

Vi är måna om att våra foder är av god kvalitet och smakar gott. Därför erbjuder vi en garanti på alla våra foder där du får pengarna tillbaka om din hund eller katt inte skulle tycka om fodret, - en så kallad smakgaranti. Vår smakgaranti innebär att om din hund eller katt mot förmodan vägrar äta sitt Royal Canin-foder, så kan du få en annan produkt från Royal Canin eller pengarna tillbaka.

Smakgarantin gäller så länge nedanstående villkor är uppfyllda: 

  • Det finns minst 75 % av produkten kvar i förpackningen
  • Produkten finns i sin originalförpackning
  • Det är första gången som din hund eller katt provar den aktuella produkten.

Det finns undantag då smakgarantin inte gäller och dessa är:

  • Näringsbehovet har ändrats (t.ex. på grund av kastrering, sjukdom eller allergi)
  • Bäst före-datumet för produkten har passerat
  • Om du som ägare har råkat köpa fel produkt
  • Produktens fysiska egenskaper inte möter sällskapsdjurets behov
  • Om hunden eller katten har avlidit.

Följ instruktionerna nedan för att utnyttja smakgarantin:

Privatkund:

Om du är djurägare och har köpt fodret i en veterinärklinik, butik eller onlineåterförsäljare ska du kontakta dem. Om du är djurägare och har köpt fodret via Royal Canins webshop för privatpersoner kan du kontakta vår kundtjänst på buydirekt.swe@royalcanin.com eller 031-742 42 40. Har du en kvalitetsreklamation ber vi dig kontakta oss, eller om du behöver råd om vilket foder du skall byta till.

Uppfödare:

Om du är registrerad uppfödare hos oss och har köp produkten via oss finner du villkor och formulären till smakgaranti och kvalitetsreklamation här. Gäller det en kvalitetsreklamation ber vi dig kontakta oss.

Återförsäljare:

Om du är registrerad återförsäljare hos oss finner du villkor och formulären till smakgaranti och kvalitets reklamation här. Gäller det en kvalitetsreklamation ber vi dig kontakta oss.

Att sälja veterinärfoder kräver, utöver kunskap om fodrets egenskaper även specialicerad kunskap och expertis om individens specifika behov. Dessa behov bör bedömas av en veterinär som besitter den specifica expertisen och därmed kan rekommendera rätt produkt till rätt individ och är grunden till att vi inte säljer veterinärprodukter i vår egen web-shop.
Baserat på storlek, ålder, livsstil och ras har varje hund och katt unika näringsbehov. Om du har en frisk hund eller katt kan du använda vårt filter för att hitta rätt foder för just din hund eller katt. 
Om din hund eller katt har hälsoproblem bör du kontakta en veterinär för att få mer information. Veterinären tar hänsyn till flera faktorer när de rekommenderar ett lämpligt foder.
För att välja råvaruleverantörer genomför Royal Canin noggranna kontroller inom ett flertal olika kriterier: näringsvärde, analyser av produktionsanläggningar, kvalitets- och säkerhetssystem, spårbarhet samt kapacitet för utveckling och innovation. Alla våra leverantörer måste följa våra krav för foderkvalitet och säkerhet, kontinuerlig tillgång och näringsämnen som är nödvändiga för sällskapsdjurets behov.
Royal Canin arbetar för hållbar utveckling: Vi kontrollerar koldioxidavtrycket för våra råvaror och väljer de leverantörer som är så nära produktionsanläggningarna som möjligt. Ibland använder vi internationella leverantörer om ingen lokal leverantör kan erbjuda råmaterial som uppfyller våra standarder.
Du kan söka efter ett specifikt foder på vår webbplats. Skriv bara i ett sökord i sökrutan som du hittar på produktsidorna.  I vissa fall säljs inte produkten online.
Näringsbehovet är unikt för varje katt eller hund, beroende på dess storlek, ålder, livsstil och ras. Om du tycker att ditt sällskapsdjur är överviktigt eller ser ut att må dåligt bör du kontakta din veterinär för att få råd om ett lämplig foder.
Har du frågor om foder kan du även kontakta våra foderexperter via telefon eller e-post. Vi hjälper gärna till.
Priserna för alla produkter som säljs av Royal Canin är inklusive moms.
För att bevara alla näringsmässiga egenskaper hos våra torrfoder rekommenderar vi att fodret förvaras i originalpåsen, som läggs i en lufttät behållare. När förpackningen öppnats bör den konsumeras inom två månader. Eftersom produkten innehåller naturliga konserveringsmedel oxiderar den mer och mer ju längre förpackningen är öppnad. Vi rekommenderar inte infrysning av produkten eftersom den då kan mögla när den tinas.
När det gäller våtfoder (mousse och bitar i sås eller gelé) rekommenderar vi att det konsumeras inom 48 timmar efter öppnandet. Våra foderexperter rekommenderar att du tillsätter ett tunt lager vatten i burken innan du ställer in den i kylen, i syfte att behålla fukten i fodret. Om fodret lämnas i rumstemperatur bör det kasseras efter två timmar.
Om ditt sällskapsdjur inte tycker om kyld mat kan du värma upp fodret till rumstemperatur genom att tillsätta lite varmt vatten.
Vårt hund- och kattfoder säljs på veterinärkliniker, i djuraffärer och på pälsvårdssalonger samt via onlinebutiker. Priserna kan variera eftersom varje veterinär eller återförsäljare har rätt att sätta sina egna priser på hund- och kattfoder från Royal Canin.
Ibland kan ett sällskapsdjur (i synnerhet katter) vägra att äta sin mat och detta kan bero på små variationer i kosten. För att bibehålla den optimala smaken i våra foder genomför vi kontinuerligt smaktester. Om du vill byta katt- eller hundfoder rekommenderar vi att du köper det nya fodret en vecka i förväg och blandar det med det befintliga, så att övergången kan ske gradvis.
Vi kan hjälpa dig att välja det bästa fodret utifrån hur behoven för ditt sällskapsdjur ser ut. Börja med att gå till urvalsguiden på vår webbplats och svarar på alla frågor. Där kan du se vilka foder vi rekommenderar utifrån ditt sällskapsdjurs behov. 
Om du har frågor eller behöver mer information kan du ringa oss på 031-742 42 40 eller via kontaktformuläret www.royalcanin.com/se/contact-us, så hjälper  våra expertrådgivare dig att hitta rätt foder.
Vi rekommenderar en övergångsperiod på minst sju dagar innan du ger enbart det nya fodret till ditt sällskapsdjur. Dag 1 och 2 ger du en blandning som består av 75 procent av det gamla fodret och 25 procent av det nya. Dag 3 och 4 blandar du det gamla och det nya fodret i lika stora delar. Dag 5 och 6 ger du en blandning som består av 25 procent av det gamla fodret och 75 procent av det nya. Dag 7 kan du ge enbart det nya fodret till ditt sällskapsdjur. Detta gör att matsmältningssystemet hinner anpassa sig till det nya fodret.

Det handlar om tycke och smak, där båda alternativen är lika bra och ger ditt sällskapsdjur de viktiga näringsämnen det behöver. Våtfoder hjälper till att öka vätskeintaget, medan torrfoder bidrar till att stödja en god tandhälsa. Dessutom har doften hos våtfoder lättare att locka en katt eller hund som är kräsen med maten. I många fall kan blandad utfodring (både våt- och torrfoder) vara den bästa lösningen för ditt sällskapsdjur. Näringsbehovet är unikt för varje katt eller hund, beroende på dess storlek, ålder, livsstil och ras. Om din hund eller katt är vid god hälsa kan du ta hjälp av vårt sökverktyg för att hitta det foder som passar bäst för just ditt sällskapsdjur. Om din hund eller katt har hälsoproblem bör du rådfråga din veterinär, som utifrån diagnos kan rekommendera ett lämpligt foder.

Om du behöver mer information ber vi dig ringa oss på 031-742 42 40 eller fylla i kontaktformuläret https://www.royalcanin.com/se/contact-us, så kommer en av våra rådgivare att hjälpa dig.

Om du vill läsa näringsdeklarationen för våra foder går du till produktsidan och klickar på fliken ”Näringsdeklaration” under produktbeskrivningen. Där visas ingredienser och rekommendationer. För mer information, ring oss på  031-742 42 40 eller fyll i kontaktformuläret https://www.royalcanin.com/se/contact-us, så kommer en av våra rådgivare att ge dig den information du behöver.
Om ett foder är slut i lager försöker vi ta in det i lager igen så snabbt som möjligt. Om produkten är helt slut och inte går att få tag på tas den bort från webbplatsen.
Vi beklagar att produkten du letar efter inte finns tillgänglig på vår webbplats. Vi försöker erbjuda så många produkter som möjligt i Royal Canins webbutik, men i nuläget finns inte alla produkter på vår webbplats. Ring oss gärna på 031-742 42 40 eller fyll i formuläret på https://www.royalcanin.com/se/contact-us, så hjälper en av våra rådgivare dig.
Våra dietfoder hjälper till att upprätthålla hälsan hos katter och hundar som diagnostiserats med problem av veterinär, och dessa foder måste rekommenderas av veterinär. Om du vill ha mer information i det här ämnet kan du ringa oss på 031-742 42 40 eller fylla i kontaktformuläret på https://www.royalcanin.com/se/contact-us.
I nuläget har vi tyvärr inget system som gör att vi kan meddela dig när en produkt blir tillgänglig igen. Vi rekommenderar dig att gå in på vår webbplats regelbundet.
Vi rekommenderar att du följer de rekommendationer för daglig fodermängd som finns på foderpåsarna. För sällskapsdjur som växer rekommenderar vi att du fördelar den dagliga fodermängden på två eller tre måltider per dag. Använd en doseringsskopa eller en köksvåg (i gram) för större precision.
 Om du behöver mer information kan du ringa oss på 031-742 42 40 eller fylla i kontaktformuläret på https://www.royalcanin.com/se/contact-us, så får du hjälp av en av våra rådgivare.
Säd är frön från vete, majs, råg, ris och hirs. De är en utmärkt källa för aminosyror, vitaminer, mineraler, kolhydrater, fibrer och fettsyror som är livsviktiga för hundars och katters hälsa. De bidrar inte bara till våra hundars och katters hälsa genom att ge komplett och balanserad näring utan är även mycket hållbara. När hund- och kattfodertillverkare inte kan räkna upp enskilda ingredienser listas säd, exempelvis ris och majs, under kategorin ”Spannmål”. Säd som används i hund- och kattmat är en utmärkt energikälla som ger komplett och balanserad näring. Under tillverkningsprocessen avlägsnas de yttre skalen och sädeskornen finmals och tillagas för att säkerställa att de är lättsmälta. Hund- och kattfoder kan innehålla en eller flera sädesslag, exempelvis ris, vete, korn och havre. Även om hund- och kattfoder utan säd har blivit en populär trend är näringsvärdet i säd obestridligt, förutom i mycket få fall där en veterinär har diagnostiserat en allergi. Biverkningar av säd är i själva verket mycket ovanliga.
Påståenden om ”kött” i hund- och kattfoder kan vara förvirrande.  
Det är vanligt att leverantörer av hund- och kattfoder marknadsför sina produkter genom att framhäva mängden ”kött” eller ”färskt kött”, speciellt genom att placera det som första ingrediens. Enligt gällande foderlagstiftning ska varje ingrediens eller grupp av ingredienser i hund- och kattfoder anges på förpackningen baserat på vikt före tillagning i fallande ordning. Det här innebär att ”färskt kött” som normalt innehåller stora mängder vatten (cirka 75 %) får en hög placering i ingredienslistan. Detta ger intrycket av att ”kött” utgör den huvudsakliga källan för det näringsmässiga innehållet i hund- och kattfoder. När vi läser en ingredienslista bör vi tänka på att ”färskt kött” innehåller 70–80 % vatten. Under tillredningen av ett ”processat animaliskt protein” såsom ”protein från dehydrerat fågelkött ” eller ”kycklingkött” är det mesta av vattnet borttaget. Det här innebär till exempel att 1 kg färsk kyckling ger 250 gram näringsämnen, jämfört med 1 kg dehydrerat kycklingprotein som ger mer än 900 gram. En lista med ingredienser som innehåller råvaror med mycket varierande vatteninnehåll blir svår att förstå. Överlag bör du tänka på vatteninnehållet när du läser en etikett på ett hund- eller kattfoder och vill jämföra foder. Vi rekommenderar även att du tittar på det garanterade näringsinnehållet (protein, fett, kolhydrater osv) och på hur lättsmälta näringsämnena är när du jämför foder. 
Royal Canin använder inga artificiella färgämnen i foderformlerna. På grund av detta förekommer det naturliga variationer i råvarorna som ger variationer i torrfodrets färg (detta kan jämföras med de olika färgvariationer du ser när du köper kött, frukt och grönsaker). Även om dessa färgvariationer förekommer är det enbart foder som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna när det gäller näringsmässig sammansättning som släpps på marknaden. 
Royal Canin forskar om och utvecklar fortlöpande miljövänliga förpackningar. Vårt åtagande fram till år 2025 är att alla våra förpackningar ska vara återvinningsbara till 100 %. Vår utmaning är att säkerställa att förpackningen fortsätter att skydda produkten från all möjlig kontaminering och att den är en barriär mot syre och ljus, vilket kan skada kvaliteten på produkten. Förpackningen ska även vara kraftig och inte kunna skadas enkelt. Förpackningarna är utformade för att bibehålla produktens näringsprofil och färskhet under hela dess hållbarhetstid.
För närvarande styrs återvinningen av våra förpackningar av lokala återvinningsstationer.
Kött- och djurderivat är en märkningskategori som beskriver djurbaserade ingredienser som används i hund- och kattfoder (inkluderar inte mejeriprodukter, som har sin egen kategori). Djurderivat är produkter från livsmedelsindustrin för människor från djurarter som normalt används i människors livsmedelskedja, till exempel nötkött, kyckling, fläskkött och fisk. 
Biprodukter kan enkelt definieras som råvaror som vi har ett överskott på i samhället, exempelvis lever eller andra organ som har mycket näringsrika ingredienser. Vi använder enbart biprodukter av hög kvalitet i alla ROYAL CANIN-produkter, och de är listade som derivat i vår ingredienslista. Våra högkvalitativa biprodukter är inte bara säkra och näringsrika, de är även hållbarare eftersom de inte konkurrerar med livsmedelsproduktionen för människor.
Om du vill komma åt Royal Canins webbplats i ett annat land, klicka på flaggsymbolen längst ned till höger på varje sida på vår webbplats. Då öppnas en världskarta där du kan välja ett land. 
 
Klicka på valfritt land, så omdirigeras du automatiskt till motsvarande Royal Canin-webbplats.
Dehydrerat fågelkött kan vara en utmärkt proteinkälla. Det förekommer många missuppfattningar om färskt kött i stället för dehydrerat, men dehydrerat betyder helt enkelt torkat. Under dehydreringen avlägsnas överflödigt vatten från färskt kött. Detta ökar den totala andelen protein och gör det till en mer näringsmässigt koncentrerad ingrediens. Det finns många fördelar med att dehydrera kött från exempelvis fågel Det är inte bara den näringsmässiga kvaliteten hos det ursprungliga färska köttet som bevaras. Transport och förvaring blir säkrare och enklare och miljön påverkas mindre. När färskt kött av utmärkt kvalitet används och behandlas på rätt sätt kommer även det resulterande fodret med dehydrerat kött att vara av utmärkt kvalitet näringsmässigt. Allt animaliskt protein som används av ROYAL CANIN® har förklarats lämpligt för mänsklig förtäring. Visste du att färskt kött kan innehålla upp till 85 % vatten och endast 10–30 % protein? Dehydrerat kött kan däremot innehålla upp till 90 % protein. 
Våra kvalitets- och fodersäkerhetssystem är toppmoderna och vi investerar löpande i ny teknik för att säkerställa att det förblir så. Alla våra foder är tillverkade enligt de striktaste kvalitetskrav för att säkerställa absolut säkerhet. 
Vi tillverkar alla hund- och kattfoder vi säljer i anläggningar som vi själva äger. Våra anläggningar är certifierade enligt ISO 9001:2008 för kvalitetsledning och ISO 22000 för fodersäkerhet.
Eftersom hundar och katter förtjänar den bästa näringen för att behålla bästa möjliga hälsa har Royal Canin åtagit sig att: 
 
• Välja råvaruleverantörer enligt mycket strikta specifikationer. Den rigorösa urvalsprocessen upphör inte i samband med vårt första inköp.
• Vi testar kvaliteten på varje ingrediens innan den godkänns för användning i Royal Canin-foder, och vi övervakar varje leverans till våra anläggningar för att garantera säkerheten och kvaliteten på ingredienserna vi använder vid tillverkning av våra hund- och kattfoder. 
• Enbart använda kött från djur som har deklarerats som lämpliga och hälsosamma för mänsklig förtäring. 
• Kontrollera kvaliteten från det ögonblick råvarorna anländer till fabriken tills de når förpackningsskedet med hjälp av systematiska åtgärder och analyser i alla nyckelskeden. Rigorös testning utförs på varje parti av färdiga produkter för att validera säkerhet, näringssammansättning och kvalitet innan produkterna levereras till våra kunder
• Tillhandahålla fullständig spårbarhet och identifiering av alla ingredienser.
Smaken på torrfoder är som bäst i en månad efter att påsen har öppnats. Smaken är dock fortsatt bra i upp till två månader om påsen förvaras på rätt sätt i en sval, torr och lufttät behållare. 
 
Våtfoder som har öppnats ska förvaras i kylskåp och förbrukas inom två dagar. Våtfoder som lämnas ute i rumstemperatur ska kasseras efter två timmar. 
På grund av integritetslagstiftningen får våra foderexperter inte göra en beställning åt dig. Ring oss gärna på 031-742 42 40 om du vill ha mer information.
Vi skickar vanligtvis dessa e-postmeddelanden i relation till din beställning:
– En bekräftelse där vi bekräftar att vi har fått din beställning. Kundtjänst kontrollerar vad du har beställt.
– Ett e-postmeddelande för att bekräfta leveransen: När varan är klar för leverans får du ett e-postmeddelande med ett spårningsnummer som du kan använda för att spåra leveransen på transportföretagets webbplats.
 
Om du har problem kan du ringa vårt team på 031-742 42 40 eller fylla i kontaktformuläret på https://www.royalcanin.com/se/contact-us. Någon av våra rådgivare hjälper dig gärna.
Det kan finns olika anledningar till att ett bankkort nekas: otillräckliga betalningsmedel, fel vid inmatning av kortuppgifter osv. Om du skulle råka ut för detta ber vi dig ringa vår kundtjänst på 031-742 42 40 eller fylla i formuläret på: https://www.royalcanin.com/se/contact-us. Någon av våra rådgivare hjälper dig gärna 
Vi godtar för närvarande betalningar med Visa eller MasterCard.
Fakturor utfärdas endast till privatpersoner för köp från Royal Canin.
Ett e-postmeddelande för att bekräfta din beställning kommer att skickas till dig. Du hittar även kvitton för dina beställningar i avsnittet ”Mina order” under ”Mitt konto”.
Om du vill ta bort en registrerad betalningsmetod går du till ditt konto och klickar sedan på sidan Mina personliga uppgifter under Mitt konto. Du kan enkelt radera de uppgifter om betalningsmetod som finns registrerade.
Kontakta oss på 031-742 42 40 eller fyll i kontaktformuläret på https://www.royalcanin.com/se/contact-us.
Någon av våra rådgivare hjälper dig gärna.
I nuläget godtar vi inte betalningar via PayPal.
Vi beklagar att du ännu inte fått ditt paket. Vi ber om ursäkt för besväret och hoppas att framtida beställningar motsvarar dina förväntningar.
Fraktkostnaden för enskilda beställningar under 500 SEK är 49 SEK. Det tillkommer inga fraktkostnader för prenumerationsbeställningar och enskilda beställningar som överstiger 500 SEK.
Du kommer att få ett e-postmeddelande när din beställning har skickats. 
Regionerna där produkter köps och levereras kan vara olika. Vi skickar produkter till hela Sverige. Ange bara din leveransadress när du gör din beställning. Vi levererar inte utanför Sverige.
Våra produkter är förpackade i ett lämpligt förpackningsmaterial och levereras via ett transportföretag. Flera produkter kan skickas i flera förpackningar, beroende på antalet och storleken på produkterna och förpackningarna. Om du lägger din beställning före klockan 12 på vardagar skickar vi iväg den samma dag. Beställningar som görs på helger, röda dagar eller efter kl 12 på arbetsdagar, skickas nästa arbetsdag. När din beställning har skickats är vårt mål att dina produkter ska levereras inom 3–5 arbetsdagar.
Du kan använda transportföretagets spårningssystem för att spåra beställningen och leveransprocessen.
Om något problem uppstår kan du ringa vårt team på 031-742 42 40 eller fylla i formuläret på:
https://www.royalcanin.com/se/contact-us. Då besvarar någon av våra rådgivare dina frågor.
Om du lägger din beställning före klockan 12 på vardagar skickar vi iväg den samma dag. Du får ytterligare ett e-postmeddelande när din beställning har skickats.
Vi använder oss av vår pålitliga samarbetspartner PostNord för att leverera hund- och kattfoder hem till dig.
Vi skickar dina produkter till hela Sverige, till den leveransadress som anges i din beställning.
Din beställning levereras till den angivna adressen. Du kan även välja olika alternativ för leveransadress (till exempel en plats hos grannen) i rutan för spårningsmeddelanden. Om du inte är på plats när transportföretaget försöker leverera paketet kommer du att få information om att du kan hämta ut paketet på närmaste utlämningsställe eller välja andra alternativ.  
Du kan normalt sett räkna med att få leveransen inom 3–5 arbetsdagar efter att den skickats. Fraktkostnaden för enskilda beställningar under 500 SEK är 49 SEK. Det tillkommer inga fraktkostnader för prenumerationsbeställningar och enskilda beställningar som överstiger 500 SEK.
Vi strävar efter att din beställning skickas samma eller nästa dag.


Om du vill radera de personliga uppgifter som finns registrerade på ditt konto ber vi dig kontakta oss på 031-742 42 40, fyll i kontaktformuläret på https://www.royalcanin.com/se/contact-us eller skriva till oss på Royal Canin Sverige, Box 162, SE – 201 21 Malmö. För att kontakta vårt dataskyddsombud, skicka ett e-postmeddelande till: privacy@effem.com.
Kontakta uppfödaren för att få den informationen.
Klicka på ”Logga in” längst upp till höger på webbplatsens startsida och välj ”Glömt lösenordet”. Du får sedan ett epostmeddelande från oss med en länk för att återställa ditt lösenord.
För att komma till sidan där du kan skapa ett Royal Canin-konto klickar du på ”Logga in” som du hittar längst upp till höger på vår webbplats. På denna sida klickar du på ”Registrera nu” och anger din e-postadress och ett lösenord. När du har angett dina kontouppgifter får du ett e-postmeddelande som bekräftar att du har skapat ett nytt konto.
För att uppdatera dina betalningsuppgifter går du till ”Mina ordre” på sidan "Mitt konto". Där kan du ändra dina betalningsuppgifter, radera ett befintligt kort eller lägga till ett nytt kort för ditt konto.
Om du vill radera ditt konto och dina medgivanden ber vi dig kontakta oss på 031-742 42 40, fyll i kontaktformuläret på https://www.royalcanin.com/se/contact-us eller skriva till oss på Royal Canin Sverige, Box 162, SE – 201 21 Malmö. För att kontakta vårt dataskyddsombud, skicka ett e-postmeddelande till: privacy@effem.com.

Om du har fått en registreringskodav din uppfödare för att få en värdecheck kan du här se några möjliga orsaker till varför den inte fungerar.

  • Kontrollera att du har skrivit in rätt kod. Det är lätt att göra fel, så var noggrann och försök skriva in den igen.
  • Kontrollera om det finns tvetydiga tecken. Är det den versala bokstaven O eller en nolla (0)? Är det den gemena bokstaven L (l) eller siffran 1? Vi gör vårt bästa för att skapa tydliga koder, men ibland kan tryckfel eller bortskrapade tecken förekomma. Om du har provat flera varianter utan att lyckas kan du kontakta oss och tala om för oss vad du tror att koden är.
  • Kontrollera om det förekommer mellanslag eller andra tecken. Det är lätt att skriva in ett mellanslag eller en punkt av misstag i slutet av det du har skrivit, och detta kan skapa problem i systemet. Se till att du bara skriver in de tecken du har fått.
Du kan ändra ditt namn genom att gå till ”Min information” under ”Mitt konto”. När du har skrivit in dina nya uppgifter måste du klicka på ”Spara”.
Du kan lägga till eller ta bort en adress genom att gå till ”Min Information” under ”Mitt konto”. Under utcheckningsprocessen har du även möjlighet att ange en faktureringsadress som skiljer sig från leveransadressen.
  • Titta i e-postmappen för skräppost eller borttagna meddelanden.
  • Lägg vid behov till *@royalcanin.com i listan över betrodda avsändare.
  • Kontrollera att registreringen lyckades. Om du inte slutförde registreringsprocessen har din värdecheck inte genererats. Det enklaste sättet att kontrollera detta är att du försöker registrera dig igen. Det finns en begränsning på en registrering per kod, så om du försöker igen och inte stoppas är det troligt att du inte registrerade dig på rätt sätt första gången.
  • Har du fortfarande inte fått en värdecheck? Kontakta oss, så hjälper vi dig.
Den skickas som vanlig post en gång i veckan. Det kan ta en till två veckor beroende på postgången.
Först bör du ha fått en bekräftelse via e-post som du ska klicka på för att bekräfta din e-postadress. Därefter får du ett välkomstmeddelande från ROYAL CANIN® Friends via e-post som bekräftar att du är registrerad.
För att uppdatera dina betalningsuppgifter går du till ”Min information” på sidan "Mitt konto". Du kan alltid ändra dina bankkortsuppgifter, radera ett befintligt kort eller lägga till ett nytt kort för ditt konto under ”Mitt konto”.
Om du vill ändra e-postadressen för ditt Royal Canin-konto går du till portalen account.royalcanin.com och sedan till avsnittet ”Säkerhet”.
Följ anvisningarna på ditt välkomstbrev och registrera dig på den här länken
Ibland har vi specialerbjudanden. Vi rekommenderar att du följer oss på sociala medier och kollar in våra webbannonser för att få information om dessa.
Om din kampanjkod inte fungerar ber vi dig kontrollera om den verkligen gäller för de artiklar du vill köpa, det vill säga att den inte har gått ut eller redan har använts. 
Om din kod är giltig och du fortfarande har problem är du välkommen att ringa oss på 031-742 42 40 eller fylla i kontaktformuläret på: 
Ibland erbjuder vi kampanjkoder eller rabatter som är kopplade till vissa produkttyper, produktstorlekar, användningsfrekvens och/eller kampanjens varaktighet. Om du har någon av dessa koder anger du den i det relevanta fältet när du bekräftar din beställning.
I nuläget erbjuder vi inte den typen av rabatter.
Vi ber om ursäkt om din beställning var ofullständig. Ring oss på 031-742 42 40 eller fyll i formuläret på https://www.royalcanin.com/se/contact-us, så tar vi reda på vad som har hänt och skickar dig den produkt som saknas.
Alla returer behandlas inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av de returnerade varorna. Vi meddelar dig via e-post när vi har tagit emot dina varor och skickar ytterligare ett e-postmeddelande när återbetalningen har gjorts.
Vi tillämpar en standardprocedur för återbetalningar och kommer att använda oss av samma betalningsmetod som den som användes för den ursprungliga transaktionen.
För att byta eller returnera en produkt, vänligen kontrollera om det gäller vår smakgaranti se här eller om det handlar om en produktkvalitets reklamation se här. Handlar det istället om en beställningsfråga vänligen ringa oss på 031-742 42 40 eller kontakta oss via vårt kontaktformulär på www.royalcanin.com/se/contact-us.
Vi ber om ursäkt om du har fått en skadad eller felaktig produkt och kommer att göra vårt bästa för att hitta en lösning som motsvarar dina förväntningar.
 Ring oss på 031-742 42 40 eller fyll i formuläret på https://www.royalcanin.com/se/contact-us, så ser någon av våra rådgivare till att du får en ersättningsvara eller en återbetalning.
Om du av någon anledning inte är nöjd med ditt köp har du 30 dagar (från mottagningsdatumet) på dig att returnera det till oss för full återbetalning. Produkterna måste vara oöppnade. Vi debiterar 50 SEK för returporto. Om det är problem med din beställning eller med de produkter du har beställt, ring Kundservice på 031-742 42 40 eller kontakta oss via webbformulär på www.royalcanin.com/se/contact-us för att ordna en ersättning eller återbetalning. Vi kan inte återbetala skräddarsydda varor eller ömtåliga varor.
Vi står för kostnaden för returportot.
Om du av någon anledning inte är nöjd kan du returnera alla produkter som köpts direkt från vår webbplats till oss för full återbetalning. Vi gör inte återbetalningar för skräddarsydda produkter och färskvaror.
Om du av någon anledning inte är nöjd kan du returnera varan till oss för full återbetalning. När vi har tagit emot den kommer vi att återbetala hela kostnaden, inklusive returportot. Vi använder samma återbetalningsmetod som i den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat med oss. Du får ett e-postmeddelande när vi har tagit emot ditt paket och återbetalningen har genomförts.
När du har bekräftat din prenumeration får du ett e-postmeddelande med en länk som leder till avsnittet ”Mina prenumeration” i ditt konto. Där kan du spåra statusen för din prenumeration. Du kan spåra framtida beställningar, artiklar som levereras automatiskt och uppgifter om ditt konto för automatiska leveranser.
En Royal Canin-prenumeration innebär att du får automatiska leveranser av din hunds eller katts favoritfoder. Med en sådan kan garanterar du att ditt hund- eller kattfoder aldrig tar slut hemma. Vi skickar automatiskt dina favoritprodukter med en leveransfrekvens som du själv väljer. Tjänsten är enkel att använda och du kan närsomhelst göra ändringar online.  Du behöver bara berätta för oss hur ofta du vill få produkterna, så tar vi hand om resten. Du får 10% rabatt på din första beställning och på alla efterföljande beställningar.
Om du vill säga upp en prenumeration går du till fliken ”Mina prenumerationer” och klickar på ”Avbryt förnyelse” till höger om prenumerationsuppgifterna. Du kommer då att bli ombedd att bekräfta denna åtgärd. När du har valt en orsak till annulleringen och klickat på "Avbryt prenumeration" kommer din prenumeration att avbrytas och inga ytterligare beställningar görs. Du får ett meddelande via e-post som bekräftar annulleringen.
Ja! Om du vill göra det går du till ditt konto. Gå till sidan för den artikel du vill lägga till i din beställning, och leta reda på rutan som är märkt ”Prenumeration”. När du klickar i denna ruta kan du välja att lägga till artikeln en gång eller som en prenumeration. Dessa alternativ finns också på fliken ”Min nästa order” i avsnittet ”Mina prenumerationer” i ditt konto.
Lägg bara till dina favoritartiklar i varukorgen, ange Prenumeration vid beställning och välj därefter frekvens. Efter att du registrerat dig får du ett e-postmeddelande som bekräftar din prenumeration. I e-postmeddelandet finns en länk som leder till ”Mina prenumerationer” i ditt konto, och där kan du hantera framtida beställningar, artiklar som levereras automatiskt och information om ditt konto. Vi ser till att dina beställningar överförs till automatisk leverans med den frekvens du väljer, och du debiteras bara den dag då beställningen skickas. Tio dagar före varje automatisk leveransorder skickar vi dig en påminnelse via e-post. Du får även e-postmeddelanden om annan viktig information som har med din prenumeration att göra. Det kan till exempel handla om att din vara har utgått eller är slut i lager, att en beställning har gjorts eller att du avbryter din prenumeration.
Du kan avbryta, pausa eller skjuta upp dina prenumerationsbeställningar fram till 24 timmar före nästa planerade leveransdatum.
För att ändra datumet för din nästa beställning går du till fliken "Min nästa order" i sektionen ”Mina prenumerationer”. Där klickar du på ”Ändra datum” till höger om datumet för din nästa beställning och väljer sedan ett nytt datum för din beställning. Då ändras orderdatumet för hela beställningen. 
Om en automatisk leveransorder innehåller flera artiklar och du vill ändra beställningsdatumet för bara en av artiklarna går du till ”Mina prenumerationer” och markerar den artikel du vill ändra. Klicka på länken ”Ändra” till höger om prenumerationsuppgifterna och klicka sedan på ”Ändra orderdatum”.
Om du vill ändra frekvensen för leveransen av artiklarna i din prenumeration går du till fliken ”Mina prenumerationer”. Där visas den aktuella leveransfrekvensen bredvid varje foderartikel i din prenumeration. För att ändra leveransfrekvensen i en prenumeration klickar du bara på "Information” bredvid den artikel du vill ändra och väljer sedan önskad frekvens i rullgardinsmenyn.
Om du vill skjuta upp en beställning går du till fliken ”Min nästa order” i avsnittet "Mina prenumerationer” i ditt konto och klickar sedan på ”Skjut upp leverans” för att hoppa över en hel beställning.
Prenumerationen medför inga extra kostnader för dig. Tvärtom får du 10% rabatt på alla prenumerationsbeställningar.
När du prenumererar skyddas produkten som ingår i din prenumeration mot eventuella prishöjningar under de första sex månaderna av din aktiva prenumeration.
För att få din 10:e beställning gratis behöver du ha tagit emot din 9:e beställning inom ramen för ditt abonnemang.

Valp- eller kattungepaket från uppfödare

Vi vet att det är viktigt att allt blir rätt under hela din nya hunds eller katts tillväxt, eftersom det är ett av de mest intensiva och viktiga stadierna i hundens eller kattens liv. Vi vill hjälpa både dig och din valp eller kattunge så mycket vi kan under den här perioden av snabba förändringar. Det är därför vi har ett nära samarbete med uppfödare för att ge din valp eller kattunge den bästa starten. Om du har fått ett valp- eller kattungepaket och välkomstbrev av din uppfödare och har problem med att registrera dig kan du titta på våra vanliga frågor och svar nedan för att se om dessa hjälper dig att få svar på din fråga.

En vuxen breton sitter i svartvitt mot en vit bakgrund

Vår historia

Läs mer om hur dessa värderingar har genomsyrat vår verksamhet varje dag i 50 år.

Ta reda på mer
En vuxen sphynx sitter i svartvitt mot en vit bakgrund

För en hållbar framtid

Hållbarhet är en central aspekt i Royal Canins dagliga verksamhet världen över.

Ta reda på mer
Hitta rätt foder
Hitta rätt foder
Endast 3 minuter

Hitta rätt foder

1

Svara på frågor om ditt sällskapsdjur

2

Få en foderrekommendation

3

Välj ett foder som passar till ditt sällskapsdjurs behov

Få en foderrekommendation