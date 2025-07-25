Royal Canin vill förbättra sällskapsdjurens liv genom att sätta katters och hundars behov först för att bidra till deras optimala hälsa. Det är inte allt: Vår syn på näring som bygger på näringsämnen gör att vi kan överväga de miljömässiga och sociala konsekvenserna av alla recept vi utvecklar, samtidigt som hundar och katter får näring av högsta kvalitet och säkerhet som ger fler fördelar. Vår hållbarhetsresa slutar inte där. Vi arbetar hela tiden för att förbättra hur vi påverkar sällskapsdjur, planeten och människor genom att göra våra handlingar mer hållbara och socialt ansvarsfulla.