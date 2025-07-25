Vår vision för hållbarhet
Hållbarhetspelarna som vägleder Royal Canin
– Främja ansvarsfull uppfödning och ägande av sällskapsdjur
– Dela våra kunskaper globalt för att förstå och ta hand om katter och hundar bättre, samt förespråka förebyggande vård
– Främja fördelarna med katter och hundar för människors hälsa och välmående genom Royal Canin Foundation.
– Minska vårt avtryck genom att anskaffa hållbara ingredienser
– Minska avfall och öka cirkulariteten
– Bli certifierat koldioxidneutrala 2025
– Agera tillsammans med våra strategiska leverantörer runt om i världen för att förbättra miljömässiga och sociala effekter i leverantörskedjor
– Stödja våra professionella partner för att hjälpa dem att driva sina verksamheter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt
– Se till att våra medarbetare är utbildade och kan berätta om vår globala hållbarhetsstrategi senast 2022
Vår resa mot koldioxidneutralitet
ROYAL CANIN® planerar att följa PAS 2060-standarden för koldioxidneutralitet, som är en robust och internationellt erkänd standard, och varumärket ska rapportera transparent och regelbundet om sin resa.
De åtgärder vi planerar att vidta för att bli koldioxidneutrala år 2025 är följande:
1.
Övergång till förnybar el, genom att uppnå 100 % förnybar el i alla våra fabriker och kontor, samtidigt som energiförbrukningen sänks totalt sett.
2.
Upphandla hållbara råvaror genom att utnyttja vårt näringsämnesbaserade tillvägagångssätt och minska koldioxidutsläppen genom en omformulering av produkter, inklusive en övergång till hållbart framställda proteiner och ingredienser med låg kolintensitet.
3.
Minska avfall och öka cirkulariteten, genom att i hög grad öka återvinningsbarheten, komposterbarheten och användningen av återanvändbara förpackningar i linje med Mars ambitiösa hållbarhetsmål.
För eventuella restutsläpp som ROYAL CANIN® inte helt kan ta bort eller minska planerar vi att investera i högkvalitativa, borttagningsbaserade certifierade koldioxidkrediter. Användningen av borttagningsbaserade krediter ligger i linje med SBTi Net Zero Foundations-rapporten.
”Vi tror att vi genom detta djärva koldioxidneutrala engagemang kan inspirera och mobilisera nya idéer, åtgärder och resultat som kan ha stor effekt och innebära en meningsfull positiv förändring för planeten.”
– Loïc Moutault, Royal Canins VD
Mer hållbara förpackningar
Samtidigt som vi tittar på våra recept ser vi även över vår inställning till förpackningar, eftersom vi anser att man inte kan ha en hållbar produkt i en ohållbar förpackning.
Främja sällskapsdjurens positiva roll i samhället med Royal Canin Foundation
”Vårt syfte är: A BETTER WORLD FOR PETS (en bättre värld för sällskapsdjur), eftersom sällskapsdjur gör våra liv bättre. Därför stödjer Royal Canin Foundation externa projekt där sällskapsdjurens roll är central för människors hälsa och välmående.”
– Fabrice Mathieu, Global Sustainability Director
”Vi strävar efter att undvika och minska utsläppen av växthusgaser överallt där vi kan. Därför samarbetar vi också med våra leveranskedjor eftersom vi vet att råvaror står för 70 % av våra koldioxidutsläpp.”
Cécile Coutens – Royal Canins VD
”I enlighet med vårt vetenskapsbaserade tillvägagångssätt har vi bedömt koldioxidavtrycket för vart och ett av våra 3 300 recept. Nu har vår klimatambition fått oss att inleda en av de största affärsomvandlingarna de senaste 10 åren.”
Marion Sarteel – Global Sustainability Coordinator
”Näringsvärdet i vårt foder till sällskapsdjur är vår högsta prioritet. Vi försöker alltid kombinera det med upphandling av mer miljövänliga råvaror. Vi tänker ersätta fiskolja med algolja i vissa foder för att bevara vild fisk.”
Camille Usseglio – Europe Strategic Sourcing Manager
”Som veterinär är min kärlek till djuren även kopplad till respekt för planeten. Med programmet ”Go Green” som leds av våra medarbetare har vi installerat bikupor på vår arbetsplats i syfte att skydda det svarta biet, som är en utrotningshotad art.”
Marie-Anne Hours – Europe Scientific Communication Manager
”Mitt jobb är att säkerställa att vi har rätt förståelse för och exakthet i våra hållbarhetsdata för att pålitligt kunna spåra våra resultat. I dag litar jag mer än någonsin på att Royal Canin och dess 8 000 medarbetare förbättrar vår inverkan på ekosystemen.”
Géraldine Merat – Global Sustainability Coordinator
”Vi tar fram recept med råvaror som har valts ut för både deras näringsmässiga fördelar och deras miljöpåverkan. De är optimerade för att garantera bästa näringsmässiga prestanda med lägsta påverkan på vårt koldioxidavtryck.”
Geoffrey Daniel – Formulation Portfolio Manager
”Möjligheten att återvinna är ett av våra främsta mål när vi tar fram nya förpackningar. Jag är väldigt stolt över att stödja och bidra till denna resa mot hållbarhet.”
Anne-Laure Lebeux – Global Packaging PMO
”Vi är övertygade om att arbetet med att skapa ett hållbart företag bygger på det ömsesidiga värdet vi skapar med och för våra intressenter.”
Fabrice Mathieu – Global Sustainability Manager