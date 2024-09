Om du har bestämt dig för att skaffa en kattunge behöver du ha tid och energi till att ge den extra uppmärksamhet under de första kritiska veckorna av kattungens tillväxt, utveckling och socialisering. För att skapa de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt liv behöver kattungen få täta måltider av rätt foder och i rätt mängd. Om du i stället väljer en äldre katt slipper du den intensiva kattungefasen – men går också miste om möjligheten att få följa din katt under de första månaderna. Oavsett ålder behöva din katt massor av uppmärksamhet samt veterinärvård under sin livstid.