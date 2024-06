Labrador Retriever 5+

PRODUKTDETALJER

Labrador retriever är en mycket rörlig hund som ofta har en stor aptit. När labradoren har fyllt 5 år börjar den långsamt gå in i den första fasen av åldringsprocessen. När labradoren blir äldre förändras också dess näringsbehov. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ är ett helfoder som har utvecklats speciellt för att stödja labrador retrievern under denna första fas av åldringsprocessen. Till exempel innehåller fodret en kombination av antioxidanter (inklusive vitamin C och E) för att bidra till att bibehålla friska celler. Torrfodret innehåller också en anpassad mängd fosfor för att stödja njurarna. När labradorer blir äldre är det ännu viktigare att de får de näringsämnen de behöver för att stödja skelett och leder. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ innehåller specifika näringsämnen, inklusive kollagen och omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, för att stödja brosket under åldringsprocessen och bibehålla skelett och leder i så god form som möjligt. De mycket smältbara proteinerna (L.I.P.) främjar matsmältningen och gör det möjligt för labradoren att ta upp alla näringsämnen på ett optimalt sätt. Torrfodret bibehåller sin form för att förhindra att hunden äter för fort. Skulle din hund ha svårt att tugga foderbitarna, kan de enkelt blötas upp i vatten. Vi på Royal Canin ser det som vårt uppdrag att utveckla produkter anpassade efter ditt sällskapsdjurs individuella behov. Alla våra produkter genomgår en omfattande kvalitetskontroll för att garantera optimal kvalité och för att tillgodose din hunds specifika näringsbehov. När du utfodrar din hund med ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ kan du känna dig trygg med att den får i sig en komplett och balanserad kost.

