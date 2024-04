Medium Light Weight Care

PRODUKTDETALJER

I dag lider många sällskapsdjur av övervikt, vilket innebär extra belastning på deras leder och allmänna hälsoproblem. För att på ett enkelt sätt dra ner på kaloriintaget, kan du utfodra din hund med en mindre mängd av det foder hunden vanligtvis äter. Då kommer din hund att gå ner i vikt men den här metoden kan leda till näringsbrist. Våra foder för viktkontroll har ett lägre kaloriinnehåll men är berikade med en högre andel livsviktiga näringsämnen. En hund med tendens till övervikt får hjälp att gå ner i vikt med det här näringsrika, smakrika och mättande foder. ROYAL CANIN® Light Weight Care Medium ser till att din hund bibehåller en hälsosam vikt. Fodret är lämpligt för hundar med en idealvikt mellan 11 och 25 kg.När man minskar ner på det totala antalet kalorier minskas också ofta mängden protein hunden får i sig. Det kan leda till att din hund förlorar muskler istället för fett. Alla Royal Canins foder innehåller mycket smältbara proteiner. För att hjälpa din hund eller katt att hålla en hälsosam vikt innehåller våra foder anpassade nivåer av fett och kalorier. Fett har ett högt energiinnehåll, hela 9 kalorier per gram, vilket är nästan dubbelt så mycket som för proteiner och kolhydrater.En optimal kombination av lösliga och olösliga kostfibrer, bland andra psyllium, bidrar till att din hund känner sig mätt. Goda nyheter för hundar på diet. Vårt foder säkerställer också en regelbunden tarmpassage och bidrar till att upprätthålla en hälsosam tarmflora i tjocktarmen. Omega-3-fettsyror har många positiva egenskaper. En är deras antiinflammatoriska verkan. Detta foder innehåller stora mängder av de värdefulla långkedjade omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som främjar bland annat din hunds leder. Torrfodrets konsistens och cirkulära form får din hund att tugga mer. Vissa hundar formligen slukar fodret. När hunden tuggar äter den långsammare. På så vis får kroppen längre tid på sig att känna signaler om mättnad. Vårt Light Care-näringsprogram finns tillgängligt som krispigt torrfoder och som läcker paté (loaf) i stå-påse. Båda dessa former är näringsmässigt kompletta och kompletterar varandra perfekt. Varför inte prova paté som en läcker topping ovanpå torrfodret? Under vetenskapliga tester som utförts vid Royal Canin uppnådde 80 % av hundar med tendens till övervikt som utfodrades med Royal Canin MEDIUM Light Weight Care en hälsosammare vikt på 8 veckor.

