X-Small Adult små stycken i sås

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® X-Small Adult små stycken är ett näringsriktigt och balanserat helfoder som är speciellt utformat för att uppfylla mycket små hundars särskilda behov och som stöd under vuxentiden. Detta våtfoder är lämplig för mycket små hundar som väger upp till 4kg och är över 10 månaders ålder. Den näringsrika sammansättningen är skapad med viktiga näringsämnen som EPA, DHA och vitamin C och är utformad för att bidra till att bibehålla din hunds immunsystem och allmänna hälsa. Under vuxentiden kan mycket små hundar gagnas av särskilda näringsämnen som hjälper dem att hålla sig aktiva och hälsosamma. Denna sammansättning är berikad med mycket lättsmälta näringsämnen för optimalt näringsupptag och stödjer optimal hälsa. Oavsett vilken ras din hund tillhör är pälsen kronan på verket. Detta foder är berikat med en blandning av näringsämnen för att stödja en glänsande päls och hälsosam hud. ROYAL CANIN® X-Small Adult små stycken finns även som torrfoder: ROYAL CANIN® X-Small Adult. En blandning av våt- och torrfoder ger en variation i hundens kost och ger den en mångsidig smakupplevelse vid måltiderna.

