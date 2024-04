Urinary S/O Loaf

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® URINARY S/O paté är ett dietiskt/diætetisk helfoder/fuldfoder för/til hundar. Fodret är utvecklat för upplösning/Opløsning av struvitsten och minskad risk för återfall i struvitsten/Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse. Främjar produktion av undermättad eller metastabiliserad urin med avseende på struvit/Urinundermættende eller metastabiliserende egenskaber for struvit och/eller har urinförsurande egenskaper/urinforsurende egenskaber. REKOMMENDATION: veterinär bör rådfrågas före användning och före en förlängning av användningstiden/det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Använd/Anbefalet brugsperiode for URINARY S/O: 5 till 12 veckor/uger för upplösning/Opløsning av struvitsten och inledningsvis i upp till/op til 6 månader för minskad risk för återfall i struvitsten/Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse.

