Så här badar du en valp

Hur ofta valpen ska bada beror på pälstypen. Kortklippt päls ska bara tvättas om den är smutsig, korthåriga valpar behöver badas i genomsnitt två gånger per år och långhåriga valpar behöver badas ungefär var tredje månad.

Om hunden tycker om att simma ska pälsen sköljas efteråt. Partiklar från flod- och havsvatten som finns kvar i pälsen kan orsaka irritation, och noggrann sköljning förhindrar detta.

Börja badprocessen genom att borsta pälsen noggrant för att reda ut trassel och tovor. Blöt därefter hela pälsen och applicera schampot, massera in det till ett lödder och se noga till att det inte kommer in i hundens ögon och öron. Schampo ska endast användas om din valp behöver det, antingen av hygieniska skäl eller som en del av en hår- och hudbehandling. Se till att schampot som används är lämpligt för hundar för att upprätthålla en frisk päls. Ljummet vatten ska användas tillsammans med ett specialschampo för valpar, för att undvika irritation eller en rubbning av hudens naturliga pH-balans.

Låt det verka i några minuter och skölj sedan med rikligt med vatten. Det är lämpligt att skölja huvudet sist, eftersom hunden sannolikt kommer att vilja skaka huvudet torrt.

Torka valpen efter ett bad

Torka valpen ordentlig efter badet och låt den vara i ett varmt rum tills den är helt torr. På sommaren kan du som ett alternativ låta valpen ligga och torka i trädgården eller ta ut den på en promenad, bara den inte tycker om att rulla sig i lera. En hårtork kan användas om hunden finner sig i det, men du måste vara försiktig så att hunden inte bränner sig, och håret ska borstas samtidigt.

Så här tar du bort tjära från valpens päls

Det är viktigt att påpeka att oljebaserade rengöringsprodukter inte ska användas om hunden får tjära på pälsen, eftersom de är mycket giftiga. Applicera vegetabilisk olja på berörda områden, vänta några minuter tills tjäran löses upp och bada sedan hunden.

Klippa valpens klor

Hundar har två typer av klor, sporrar och tånaglar, som båda växer konstant. Tånaglar ska slitas ner naturligt, men om de blir för långa måste de klippas.

Alla valpar behöver rätt klovård. I allmänhet behöver man inte trimma valpens klor, men om det låter när klorna träffar marken kan du klippa dem. Be veterinären att visa de bästa metoderna.

Borsta och kamma valpen

Liksom hos människor kommer hundens hår att växa och dö. Utomhushundar fäller sin päls två gånger om året (vår och höst), vilket sammanfaller med förändringarna av dagsljuset. Inomhushundar påverkas inte lika mycket av ljusförändringar, så de fäller päls hela året, men under två perioder ökar fällningen, på våren och hösten. Om hunden borstas och badas regelbundet blir det lättare att avlägsna löst hår. Hur mycket pälsvård din hund behöver och vilken typ av utrustning som ska användas varierar beroende på typen av päls.

Borsta valpar med kortklippt päls

Kortklippt päls behöver inte regelbunden pälsvård, men den behöver borstas ibland. Död hud och dött hår lösgörs genom borstning mothårs med en gummiborste. Resterna kan sedan avlägsnas genom borstning medhårs med en tagelborste över hela kroppen. Avsluta genom torka av pälsen med ett fuktigt sämskskinn så att den blir glansig.

Pälsvård av valpar med kort eller medellång päls

Dessa hundar bör borstas oftare, minst en gång i veckan, på grund av deras täta päls, som består av både underpäls och täckhår. Använd en karda och arbeta mothårs för att lösgöra så mycket dött hår och död hud som möjligt och trimma underpälsen. En tagelborste kan sedan användas medhårs för att avlägsna resterna.

En bredtandad kam kan användas på svansen och tassarna. Pälsen på strävhåriga hundar måste trimmas fyra till fem gånger om året med hjälp av en trimkniv och tummen. Detta gör inte alls ont om du gör det på rätt sätt och arbetar medhårs.

Borsta långhåriga valpar

Långhåriga pälsar är visserligen vackra, men de måste borstas dagligen. Det kan ta upp till en timme om dagen för exempelvis afghanhundar. Använd en karda och arbeta medhårs för att reda ut trassel och tovor. Eftersom håret är långt kan det dra i huden, så du måste vara försiktig så att du inte gör valpen illa.

Genom att använda en tagelborste på hundar med silkeslen päls, till exempel yorkshireterrier och afghanhund, blir pälsen glansig.

En stålborste kan användas för att avlägsna smuts från pälsen på hundar med tjock underpäls, till exempel långhårig collie.

En bredtandad kam kan användas för att reda ut håret bakom hasorna.

Alla pälsvårdsverktyg ska rengöras och förvaras på en torr plats efter varje användning. Håll stålborstar fria från rost genom att torka av dem noga och gnida dem med en trasa fuktad med vegetabilisk olja.