Vyzdvihnutie mačaťa a jeho týždeň s vami
Čo budete potrebovať vedieť, aby ste sa mohli o mača postarať
S privítaním mačaťa v novom domove súvisí veľa vecí, na ktoré je potrebné myslieť. Než si mača vyzdvihnete, treba sa na to úplne pripraviť a vedieť, ako k nemu pristupovať počas prvého dňa a noci, ktorú u vás strávi, vrátane toho, čím ho budete kŕmiť.
Počas prvého týždňa je najlepšie začať zavádzať pravidelné návyky, vziať mača k veterinárovi a začať s jeho socializáciou. Je dôležité vedieť, ako mača zoznámiť s priateľmi, rodinou, deťmi a ďalšími domácimi zvieratkami. Treba sa tiež naučiť zvládať jeho prvé vonkajšie dobrodružné výpravy, ktoré sú možné po zaočkovaní.
Ste pripravení vyzdvihnúť si mača?
Pred vyzdvihnutím mačaťa je dôležité poriadne sa pripraviť. Uistite sa, že ste domácnosť nachystali tak, aby bolo mača v bezpečí, a že do izby ste umiestnili všetko, čo mača potrebuje, vrátane pelechu, misiek na stravu a vodu, nádoby na exkrementy a hračiek.
Na prenesenie mačaťa budete tiež potrebovať prepravku, a rovnako tak aj krmivo, ktoré mu podával predošlý majiteľ. Je tiež dobré nájsť veterinára, ktorému dôverujete, a dohodnúť si termín na kontrolu niekoľko dní po tom, čo si mača doveziete k sebe domov.
Čo je potrebné urobiť pred vyzdvihnutím mačaťa?
Uistite sa, že ste domov pripravili tak, aby bol pre mača bezpečný, a že ste pripravili izbu, v ktorej bude mača bývať. Takisto budete potrebovať škatuľu pre mačku na cestu. Najlepšie je tiež nájsť si veterinára vopred, aby ste sa mohli objednať na kontrolu mačaťa niekoľko dní po tom, čo si ho priveziete domov.
Aké staré by malo byť mača, keď si ho vezmete domov?
Nikdy by ste nemali adoptovať mača skôr, ako vo veku ôsmich týždňov. Niektorí chovatelia dokonca chcú mača ponechať s matkou a súrodencami z vrhu až do veku 12 týždňov. V tomto štádiu by mali byť odstavené od materského mlieka a mali by mať základné sociálne zručnosti, ktoré potrebujú na interakciu s inými mačkami. Vo veku osem až 16 týždňov tiež začínajú chápať svoju pozíciu v domácnosti, a preto je to vhodný čas na presídlenie k vám.
Kedy je najlepší čas na privedenie mačaťa domov?
Ideálne je priniesť si mača domov vtedy, keď viete, že nasledujúcich pár dní nebudete mať žiadnu návštevu a budete sa mu môcť v pokoji venovať. Snažte sa vyzdvihnúť si domáce zvieratko hneď ráno, aby malo čas si zvyknúť na váš domov predtým, než pôjde večer spať.
Aké otázky by ste mali položiť predchádzajúcemu majiteľovi mačaťa?
Spýtajte sa, čo mača jedlo, ako prebiehalo jeho kŕmenie a ako boli riešené nádoby na exkrementy. Overte si, či mača už bolo u veterinára, či bolo zaočkované alebo odčervené a tiež to, či je začipované. Opýtajte sa aj na jeho obľúbené hračky.
Ak je to možné, nechajte mačaťu niekoľko dní pred tým, než si ho zoberiete, nejaké hračky a prikrývku, aby na ceste a pri príchode domov cítilo známy pach, ktorý ho bude upokojovať.
Čo by ste mali vziať so sebou, keď idete vyzdvihnúť mača?
Nech cestujete čímkoľvek, je rozhodujúce vziať so sebou prepravku na mačky, pretože v aute je nebezpečné prepravovať mača na voľno, a ak idete pešo alebo verejnou dopravou, mohlo by vám mača utiecť.
Vyberte si takú, do ktorej sa mača pohodlne zmestí aj v dospelosti, a vložte do nej prikrývku, aby sa cítilo pohodlne. V tmavej prepravke sa mača bude cítiť bezpečne. Nezabudnite si so sebou vziať papierové utierky a náhradnú prikrývku pre prípad nehody počas cesty. Majte počas cesty prepravku na dosah ruky, aby ste mohli mača utešovať.
Ako môžete zabezpečiť, aby bola cesta domov pre mača čo najviac pohodlná?
Ak ste v aute, vytvorte pokojnú atmosféru a šoférujte pomaly, aby ste predišli prekvapivým momentom pre mača. Škatuľu s mačkou buď upevnite bezpečnostným pásom, aby sa nekĺzala po sedačke, alebo zabezpečte, aby ju iný cestujúci pevne držal.
Ak chcete pomôcť mačaťu cítiť sa bezpečne, cez škatuľu prehoďte jemnú prikrývku a do škatule umiestnite hračky alebo deky, ktorých pach pozná. Najbezpečnejšie je nechať mačku počas cesty v škatuli, môžete sa s ňou však utišujúco rozprávať, aby ste jej pomohli zostať v pokoji.
Prvý deň mačaťa s vami
Udržujte pokoj v dome
Nové zrakové, zvukové a čuchové podnety u vás doma a oddelenie od matky môžu u mačaťa vyvolať stres. Preto doma udržiavajte pokoj a ticho.
Nechajte mača skúmať
Po príchode domov položte škatuľu s mačkou do izby, ktorú ste pre ňu pripravili, a otvorte dvere. Nechajte ju vyjsť a skúmať priestory samostatne. Odolajte nutkaniu ihneď sa s ňou maznať.
Ukážte mačaťu jeho pelech
Až vaše mačiatko preskúma svoju izbu, bude si možno chcieť zdriemnuť, preto mu namiesto hrania radšej ukážte pelech. Tiež mu pripomeňte, kde má nádobu na exkrementy.
Majte mača pod dohľadom
Buďte v blízkosti mačaťa
Až do veku štyroch mesiacov by mača počas dňa nemalo zostávať dlho samé. Navykajte ho na samotu tým, že ho necháte osamote na päť minút každú hodinu a postupne tento čas zvyšujte. U niektorých plemien môže byť užitočné zvážiť adopciu dvoch mačiatok, aby si vzájomne robili spoločnosť.
Dajte mu priestor
Mačky potrebujú, aby ich územie bolo rozdelené do samostatných oblastí na kŕmenie, odpočinok, čistenie (vykonávanie potreby) a hranie sa. Sledujte, ako mača využíva priestor, a podľa potreby vykonajte zmeny, aby sa cítilo pohodlne. Možno budete napríklad musieť presunúť jeho pelech vyššie alebo nádobu na exkrementy ďalej od nádoby na krmivo.
Prvá noc mačaťa v novom domove
Poskytnite bezpečné miesto na spanie
Na zdravý vývoj a duševnú pohodu mačatá potrebujú veľa spánku na pokojnom mieste, kde môžu oddychovať a majú pocit bezpečia. Mača môže spať približne 20 z 24 hodín a dokonca aj ako dospelá mačka môže potrebovať až 18 hodín spánku.
Najlepšia strava pre mača a jeho stravovacie návyky
Spočiatku podávajte rovnakú stravu
Akékoľvek náhle zmeny v strave mačaťa môžu spôsobiť tráviace problémy a stres. Počas prvého týždňa preto dávajte mačaťu tú istú stravu a dodržiavajte ten istý rozvrh kŕmenia ako predošlý majiteľ. Ak budete chcieť, potom môžete pomaly prejsť na iný režim a na stravu vhodnejšiu podľa veku mačaťa.
Vyhraďte mu na kŕmenie tiché miesto
Malo by to byť niekde, kde sa mača cíti bezpečne, ďaleko od miesta, kde jedávate vy a ostatné domáce zvieratká. Mačky sa nerady kŕmia príliš blízko svojej nádoby na exkrementy. Mali by mať vždy k dispozícii čerstvú vodu. Misku s vodou je dôležité umiestniť do dostatočnej vzdialenosti od misky na jedlo, aby nedošlo ku kontaminácii vody.
Nedávajte mačaťu mlieko ani zvyšky zo stola
Po odstavení od materského mlieka mača stráca schopnosť tráviť cukor obsiahnutý v mlieku a kravské mlieko uňho môže vyvolať hnačku. Ak mu budete dávať zvyšky svojho jedla, môže začať žobrať, ochorieť alebo získať nadváhu v dôsledku prejedania sa nevhodnou stravou.
Keď má mača zníženú chuť do jedla, buďte trpezliví
Stres z presťahovania sa do nového domova môže viesť k tomu, že mača spočiatku nebude veľmi jesť. Jeho chuť do jedla by sa však po usídlení sa mala vrátiť. Nezabudnite tiež, že mačky prirodzene nejedia veľké jedlá. Práve naopak, jedia niekoľko malých jedál denne. Ak by ste niekedy mali obavy zo správania mačaťa pri jedení, obráťte sa na veterinára.
Ako bezpečne zmeniť stravu podávanú mačaťu
Zoberte mača k veterinárovi
Bude potrebné, aby ste mača niekoľko dní po príchode k vám domov zobrali k veterinárovi. Urobí mu bežnú prehliadku, vypracuje plán očkovania a poradí vám, ako správne odčervovať, akú stravu mačaťu podávať a podobne.
Cestovanie v aute
Je možné, že na návštevu veterinára bude mača musieť cestovať v aute, a preto je dôležité, aby si na to zvyklo. Ak poň po prvýkrát nejdete autom, je dobré zobrať ho na výlet autom počas prvého týždňa u vás doma. Začnite tým, že zabezpečíte, aby sa mača cítilo pohodlne v prepravke pre mačky, a potom ho zoznámte s autom bez zapnutého motora. Keď sa usadí, začnite ho zoznamovať s motorom a pohybom.
Použite prepravku na mačky
Vždy je najbezpečnejšie prenášať mača v prepravke na mačky. Ak ste tak neurobili, je dôležité oboznámiť mačku s prepravkou ideálne čo najskôr, aby sa v nej počas návštev veterinára cítila pohodlne. Dokonca je vhodné aj nabádať mača, aby prepravku používalo ako bezpečné miesto na spanie.
Prečítajte si viac o socializácii mačaťa
Je vašou zodpovednosťou pomôcť mačaťu budovať si dôveru a zvykať si na nové prostredie. Ak ho budete postupne zoznamovať s novými zážitkami a jemne ho pritom nabádať, môžete mu pomôcť v socializácii.
Zoznamovanie s novými zvukmi
Zvuky môžu mačatá vystrašiť a znepokojiť, takže ich postupne oboznamujte s novými zvukmi a pritom ich súčasne upokojujte. Môže ísť napríklad o zvuky práčky, hudby alebo sušiča vlasov. Mača zoznamujte s novými zvukmi jedine vtedy, keď je zjavné, že sa pri tom cíti pohodlne.
Pomôžte mačaťu skúmať
Mača sa bude musieť naučiť prekonávať rôzne terény. V tejto aklimatizácii mu môžete pomôcť tým, že ho starostlivo zoznámite so schodmi, vnútorným stromom na lezenie a rôznymi povrchmi.
Navykajte mača na manipuláciu s ním
Veterinár bude chcieť mača dôkladne skontrolovať. Preto je najlepšie jemne naučiť mača na to, že sa zdvíha a že sa s ním manipuluje po celom tele, aby ho potom dotyky veterinára neznepokojili.
Hrajte sa s mačaťom
Trávte čas hraním sa hier, ktoré jemne nabádajú mača, aby prejavilo svoje prirodzené správanie, napríklad sledovanie okolia, chytanie objektov do pazúrikov a zaháňanie sa labkou.
Prvá návšteva mačaťa u veterinára
Až sa u vás mača po niekoľkých dňoch zabýva, je veľmi dôležité zájsť s ním na kontrolu k veterinárovi. Keď budete dobre pripravení, môže to pre vaše mača byť pozitívny zážitok. Pri návšteve veterinára sa tiež môžete opýtať na ďalšie podrobnosti správnej starostlivosti o mača.
Mača môže byť zmenou domova rozrušené, ale môžete mu pomôcť zostať v pokoji. Vždy robte jemné a pomalé pohyby a manipulujte s ním veľmi opatrne. Pri zoznamovaní sa s novými vecami, zvukmi a pachmi hovorte upokojujúcim hlasom a často mača tíšte. Spočiatku k sebe pozývajte len minimálne množstvo návštev.
Denný režim mačaťa
Používanie nádoby na exkrementy
Mnohé mačiatka sa naučia používať nádobu na exkrementy pozorovaním svojej matky. Ak vaše mača nie je vycvičené na bývanie v domácnosti, položte ho do nádoby a poškrabte v nádobe jednou z jeho predných labiek. Urobte to po každom jedle a vždy, keď sa prebudí. Uistite sa, že nádoba na exkrementy sa nachádza na tichom mieste, ktoré je vždy dostupné, a mimo misiek na krmivo a na vodu.
Kŕmenie
Počas prvého týždňa postupujte podľa rozvrhu pre mača, ktorý určil predošlý majiteľ. Potom môžete postupne prejsť na vlastnú rutinu. Existujú tri hlavné možnosti:
- Dajte mačaťu denný prídel suchého krmiva a nechajte ju zobkať si z neho tak, ako si to bude želať.
- Kŕmte mačku niekoľkými malými jedlami denne.
- Dajte mačke menšiu porciu suchého krmiva, z ktorej si môže cez deň ujedať, a pritom ju kŕmte vlhkým krmivom v určených časoch.
Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si vyberiete, mali by ste sa jej držať, aby sa mača naučilo, čo má očakávať.
Hranie sa
Uistite sa, že každý člen rodiny trávi čas hraním sa s mačaťom a vytváraním si vzájomného puta. Jeho priestor na hranie je najdôležitejšou súčasťou jeho územia a potrebuje priestor na behanie, lozenie a skrývanie sa. Mačky majú mimoriadne rady výšky, takže ak doma nemáte dostatok miesta vo výške, kde by sa mohli usadiť, je vhodné kúpiť im mačací strom.
Správanie a výcvik
Aj keď je dôležité zaobchádzať s mačaťom vždy jemne, musíte mu tiež ukázať, kde sú hranice. Jedným z najlepších spôsobov, ako reagovať na neprijateľné správanie, napríklad na hrabanie sa v odpadkoch, je rozptýliť mača hračkou a zopakovať jednoduchý povel.
Cvičenie
Jedným z najaktívnejších časov pre mačky je súmrak. Mača ocení, keď sa s ním práve za súmraku budete hrať. Zároveň mu to pomôže unaviť sa a v noci dobre zaspať. Okrem súmraku sú mačky aktívne aj za svitania. Ak nepatríte medzi ranné vtáčatá, skúste dať mačaťu hlavolam s krmivom, s ktorým sa skoro ráno môže zabávať.
Poloha miesta na spanie
Pelech mačaťa dajte na miesto, ktoré plánujete používať počas celej jeho dospelosti. Ak totiž mača začne niekde spávať, nebude jednoduché toto miesto zmeniť. Hoci pelech mačaťa musí byť na pokojnom mieste, je najlepšie, keď bude pomerne blízko k vašej obývacej izbe, pretože mačku baví sledovať vás.
Jednotnosť
Uistite sa, že mača má všetko, čo potrebuje, napríklad prístup k nádobe na exkrementy, čerstvej vode, jedlu, obľúbenej hračke a prikrývke. Potom pomocou signálu, ako napríklad vypnutie alebo stlmenie svetla, vyjadrite, že nastal čas na spánok. Počas niekoľkých prvých nocí môže mača plakať, ale čoskoro sa naučí, že sa ráno vrátite, a po zavedení tejto rutiny sa bude cítiť v bezpečí.
Mačiatka môžu ísť von pod vaším dohľadom, keď absolvovali preočkovanie vo veku približne štyri mesiace. Nie sú však pripravené ísť von bez dozoru, kým nemajú približne šesť mesiacov.
Okrem zaočkovania mačaťa by ste mali zabezpečiť aj:
- jeho identifikovateľnosť pomocou mikročipu alebo dobre priliehajúceho obojku a identifikačnej značky,
- bezpečnosť záhrady pre mača,
- spoznanie jeho obľúbených vecí, aby ste ich mohli použiť na prilákanie mačaťa späť dovnútra.
Predtým, ako sa vaše mača vydá von bez dozoru, bude potrebné ho vykastrovať, aby sa zabránilo neželaným vrhom.
Prvý výlet mačaťa vonku môže byť skľučujúci, ale ako majiteľ máte niekoľko možností, ako z neho urobiť pozitívny zážitok:
- vyberte si tichú chvíľu bez prítomnosti detí a iných domácich zvieratiek,
- choďte von pred večerou, aby ste jedlo mačaťa mohli použiť na jeho opätovné prilákanie do vnútra,
- kráčajte pri mačati, kým skúma okolie, aby sa nestratilo,
- nechajte dvere otvorené, aby videlo, ako sa dostane späť dovnútra.