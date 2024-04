ฉันควรให้อาหารสุนัขแบบโฮมเมดแก่สุนัขของฉันหรือไม่

อาหารสำหรับสุนัขแบบโฮมเมดเหมาะกับสุนัขของฉันหรือไม่

สุนัขจะได้รับอาหารและสารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องเลือกสิ่งที่เหมาะกับสุนัขของคุณ

แม้คุณอาจรู้สึกพึงพอใจในการเตรียมอาหารสำหรับสุนัขแบบโฮมเมด แต่ต้องดำเนินการภายใต้สภาวะสุขอนามัยที่เข้มงวดและในปริมาณที่เหมาะสมอย่างแท้จริงเพื่อให้ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ การจัดหาวัตถุดิบชั้นดีอาจมีความยุ่งยากและมีราคาแพงเช่นกัน

คุณอาจพบว่าอาหารสำเร็จรูปที่มีสมดุลทางโภชนาการที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอายุ ขนาด สายพันธุ์ และสภาวะสุขภาพของสุนัข เป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าและดีกว่าสำหรับคุณและสุนัขของคุณ ด้วยโรยัล คานิน สารอาหารทุกชนิดได้รับการวิจัยอย่างเป็นระบบโดยนักวิทยาศาสตร์และนักโภชนาการสัตว์เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญของเรา และปรับอย่างแม่นยำเพื่อให้สุนัขของคุณมีสุขภาพดีที่สุด

