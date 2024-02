Eine ältere Katze, also eine über 12 Jahre alte Katze, kann manchmal Schwierigkeiten mit der Nährstoffaufnahme haben. Damit das Gewicht von älter werdenden Katzen aufrechterhalten werden kann und jegliches Mangelrisiko minimiert wird, sollten sie eine hochverdauliche Nahrung erhalten, die reich an essenziellen Nährstoffen ist.

Mit zunehmendem Alter leiden Katzen vermehrt unter Zahnproblemen, und bei manchen älteren Katzen kann auch der Geschmacks- und Geruchssinn nachlassen, was zu einer verminderten Futteraufnahme führen kann. Achten Sie darauf, dass Größe, Form und Härte (also Textur) der Trockennahrung dem möglicherweise nun empfindlicheren Kiefer angepasst sind, damit Ihre Katze weiterhin ausreichende Mengen frisst

Beachten Sie, dass das beste Energieniveau für eine Katze immer noch von ihrem Lebensstil abhängt. Dies gilt auch für älter werdende Katzen. Eine ältere Katze, die weiterhin regelmäßig ins Freie geht, kann eine etwas fettreichere Ernährung erhalten. Auf der anderen Seite verringert sich durch das Alter nicht das Fettleibigkeitsrisiko von Wohnungskatzen. Ihre Kalorienaufnahme sollte weiterhin genau überwacht werden. Optimal ist dann eine Kost mit einem moderaten Fettgehalt.

High-quality protein. Contrary to a widely held misconception, lowering the protein content in food brings little benefit in limiting kidney failure. On top of it, older dogs are less efficient at using dietary protein than younger dogs. Reducing the phosphorus content is a good way of slowing down the gradual deterioration of kidney function

A higher proportion of the trace elements iron, copper, zinc, and manganese to help maintain good condition of the skin and coat.

A higher quantity of polyunsaturated fatty acids (omega-3 and omega-6 fatty acids) to maintain the quality of the coat. Dogs can normally produce these fatty acids, but ageing can affect this physiological process.