2. Neva Masquarade mit Luchsspitze

Nein, das ist kein Geheimcode, sondern eine Art, die Sibirische Katze mit ihren markanten Markierungen und büscheligen Ohren zu beschreiben. Der alternative Name Neva Masquarade wird für Sibirische Katzen mit dunklerem Fell an den Extremitäten (auch bekannt als „Point”) verwendet. Und wenn Ihre Katze kleine Haarbüschel an den Ohrenspitzen hat, hat sie etwas mit ihrem größeren, wilderen (entfernten) Cousin, dem Luchs, gemeinsam. Diese Büschel, die dazu beitragen, dass die Ohren frei von Schmutz bleiben, sind als „Lynx Tips” bekannt.