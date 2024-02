Wie haarlos ist sie?

Das Interessante an der Haarlosigkeit der Sphynx-Katze ist, dass sie verschiedene Grade haben kann. Einige Katzen fühlen sich wie Wildleder an, während andere ein glattes, buttriges Fell haben. Bestimmte Sphynx-Katzen haben an Nase und Ohren oder Zehen und Schwanz etwas dichteres Fell. Die Bedeckung der Sphynx-Katze ist wie ein seidiger Flaum, man kann nicht sagen, dass sie keine Haare hat.