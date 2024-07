Eine Operation oder eine Krankheit bedeuten für Ihre Katze häufig eine seelische und körperliche Belastung. Gewichtsverlust kann die Folge sein. Für das allgemeine Wohlbefinden und die Vitalfunktion der Organe ist es wichtig, dass Ihre Katze schnell wieder ihr Idealgewicht erreicht. Dies erfordert die richtige Mischung aus Nahrung und Fütterungsverhalten.

Das Idealgewicht für Ihre Katze

Bevor Sie Maßnahmen zur Gewichtszunahme ergreifen, sollten Sie sich von Ihrem Tierarzt umfassend beraten lassen, um das Idealgewicht Ihrer Katze herauszufinden. Ohne tierärztliche Beratung ist die Gefahr groß, dass Sie Ihre Katze überfüttern - was gesundheitliche Komplikationen mit sich bringen kann. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt über das Idealgewicht Ihrer Katze und über den Zeitrahmen, in dem Sie an der Gewichtszunahme arbeiten sollten.

Stellen Sie sicher, dass ihre Katze während der Gewichtszunahme eine gesunde Verdauung hat.

Wenn Ihre Katze wegen einer Krankheit abgenommen hat, ist es wichtig, dass Sie ihr Verdauungssystem während der Gewichtszunahme nicht überfordern. Die Verdauung einer Katze ist empfindlicher als die eines Menschen und kann nicht mit einer abwechslungsreichen Diät umgehen. Dies führt zu Magenverstimmung und sogar zu einem weiteren Gewichtsverlust.

Für eine gesunde Gewichtszunahme ist die richtige Nährstoffverteilung entscheidend. Zum Beispiel kann energiedreiches Fett Ihrer Katze zu einer Gewichtszunahme verhelfen, aber auch Durchfall verursachen. Wichtig für das Zellwachstum ist ein Protein von Hoher Qualität. Das Protein sollte leicht verdaulich sein, um die Belastung des Kreislaufes zu verringern.