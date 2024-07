Welche Risiken bestehen, wenn meine Katze übergewichtig oder fettleibig ist?

Übergewicht kann im Allgemeinen die Qualität und Lebenserwartung Ihrer Katze beeinträchtigen. Es fällt ihr schwerer zu spielen und sich zu bewegen, und chirurgische Eingriffe oder Untersuchungen werden schwieriger.

Diabetes

Übergewichtige Katzen sind einem viel höheren Diabetesrisiko ausgesetzt – 80 % bis 90 % der übergewichtigen Katzen leiden an dieser Erkrankung, für die tägliche Insulininjektionen erforderlich sind. Oft kann Diabetes rückgängig gemacht werden, sobald die Katze Gewicht verliert, da das angesammelte Fett, das direkt für eine Störung der Glukoseregulierung verantwortlich ist, nicht mehr vorhanden ist.

Beeinträchtigtes Immunsystem

Das Immunsystem Ihrer Katze kann geschwächt werden, wenn sie übergewichtig ist, wodurch sie anfälliger für Infektionen wird. Dies schließt Harnwegsinfektionen und „Steine” ein, die auftreten, wenn übergewichtige Katzen weniger aktiv sind, weniger Wasser trinken und seltener urinieren als gesunde Katzen.

Leberversagen

Ein ernstes und möglicherweise tödliches Risiko bei übergewichtigen Katzen ist Leberversagen. Wenn der Körper der Katze glaubt, dass sie unterernährt ist – zum Beispiel, wenn eine konstante Nahrungszufuhr unterbrochen wird – wird Fett aus den Speicher in die Leber transportiert, um sie als Energiequelle zu nutzen. Der Körper einer Katze ist jedoch nicht in der Lage, diesen Prozess effektiv zu steuern. Das führt dazu, dass die Leber schlecht funktioniert, was manchmal zu tödlicher Leberinsuffizienz und Leberversagen führen kann.

Pflege und psychische Gesundheit

Mit zusätzlichem Gewicht fällt es Katzen schwerer sich zu pflegen, was zu Hautproblemen führen kann. Zudem übt zusätzliches Gewicht Druck auf die Gelenke Ihrer Katze aus und sie können an Arthritis leiden. Auch Herz-Kreislauf- und Atmungssysteme sind betroffen, was zu Atemnot und Herzproblemen führt.

Eine übergewichtige oder fettleibige Katze kann auch mit ihrer geistigen Gesundheit zu kämpfen haben. Anstatt zu fliehen oder sich zu verstecken, wenn sie Gefahr verspüren, können übergewichtige Katzen nicht schnell reagieren und können daher ihren Instinkten nicht folgen, was sie in Bedrängnis bringen kann.

Mit der richtigen Diät, Bewegung und Verhaltensweisen können Sie Ihre Katze vor dem Risiko schützen, übergewichtig oder fettleibig zu sein. Sprechen Sie zunächst mit Ihrem Tierarzt, der Sie über die beste Vorgehensweise beraten kann.