Mit dem Älterwerden Ihrer Katze werden Sie möglicherweise einige Änderungen in ihrem Verhalten bemerken, dazu gehört unter anderem auch, ob sie immer noch ihre Katzentoilette aufsucht oder zur Verrichtung ihres Geschäfts nach draußen geht. Inkontinenz kann ein verbreitetes Problem bei älteren Katzen sein, mit einer Reihe von Ursachen – aber auch wirksamen Behandlungen.

Welche Symptome von Inkontinenz treten bei älteren Katzen auf?

Leidet Ihre Katze unter Inkontinenz, zeigt sich dies ggf. dadurch, dass sie möglicherweise Schwierigkeiten beim Wasserlassen hat und dabei anstrengen muss. Möglicherweise merken sie selbst auch gar nicht, dass sie urinieren und hinterlassen Urinspuren im Haus. Zu den weiteren möglichen Symptomen können ein schwer zu kontrollierender Durchfall gehören oder das Einstellen der üblichen Nutzung der Katzentoilette.

Wodurch wird Inkontinenz bei älteren Katzen verursacht?

Eine Inkontinenz bei Katzen kann unterschiedlichste Ursachen haben und jede erfordert eine spezifische Behandlung und vorbeugende Maßnahmen. In den Körpern älterer Katzen werden die mit lebenswichtigen Organen verbundenen Muskeln schwächer, sodass Ihre Katze weniger Kontrolle über sie ausüben kann. Schwächere Muskeln im Bereich der Harnwege oder des Darms können zu Inkontinenz führen, da Ihre Katze diese nicht wirksam kontrollieren kann, um eine Ausscheidung zu verhindern oder zu fördern.

In manchen Fällen kann auch eine Arthritis zu Inkontinenz bei älter werdenden Katzen führen. Einer an Gelenkentzündung leidenden Katze kann das Ein-und Aussteigen der Katzentoilette Schmerzen bereiten, weshalb sie es womöglich vorzieht, an Stellen zu urinieren, die für sie leichter zugänglich sind. In diesen Fällen leidet Ihre älter werdende Katze möglicherweise unter keiner Inkontinenz. Daher ist es wichtig, dass Sie sich bei Ihrem Tierarzt nach einer genauen Diagnose erkundigen.

Diabetes mellitus betrifft eine von 200 Katzen, wobei die Erkrankung bei Katzen über sieben Jahren häufiger vorkommt. Zwei der Symptome von Diabetes sind die Produktion großer Urinmengen und übermäßiges Wasserlassen, was den Anschein einer Inkontinenz vermitteln kann. Bei übergewichtigen Katzen besteht ein höheres Risiko für Diabetes. Wenn Sie bei Ihrer Katze häufigeres Wasserlassen und höhere Urinmengen sowie vermehrten Durst und Hunger bemerken, suchen Sie zeitnah Ihren Tierarzt auf.

Ältere und betagte Katzen können mit zunehmendem Alter an einer kognitiven Beeinträchtigung leiden. Eine kognitive Beeinträchtigung äußert sich in Schlaflosigkeit, verstärkter Angst, Orientierungslosigkeit und dem Vergessen ihrer Routine – beispielsweise können sie vergessen, wo sich Dinge befinden. Ihre Katze zeigt bei einer kognitiven Beeinträchtigung ggf. Symptome einer Inkontinenz, da sie möglicherweise vergessen hat, wo sich ihre Katzentoilette befindet.