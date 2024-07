Dein Kätzchen hat Durchfall. Was solltest du tun?

Im Laufe des Lebens deines geliebtes Kätzchens wirst du mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit flüssigen Kot in der Katzentoilette entdecken. Kot hat in der Regel eine feste Konsistenz und wird als Fäkalien oder Stuhl bezeichnet. Wenn der Kot weich oder sogar wässrig ist, leidet dein Kätzchen mit ziemlicher Sicherheit an Durchfall. Durchfall ist ein allgemeines Anzeichen für Verdauungsprobleme, manchmal können auch emotionale Faktoren eine Rolle spielen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Durchfall selbst keine eigenständige Krankheit ist.

Was solltest du also tun, wenn dein Kätzchen Durchfall bekommt? Die Gesundheit deines Kätzchens steht an erster Stelle. Durch frühzeitiges Eingreifen und proaktive Pflege – einschließlich der Rücksprache mit deinem Tierarzt – kannst du ihm helfen, im Handumdrehen zu seinem verspielten, gesunden Selbst zurückzukehren.