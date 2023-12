Verdauung bei Kätzchen

Verdauungsprozess bei Kätzchen

Nachdem Ihre Katze das Futter heruntergeschluckt hat, gelangt es über die Speiseröhre in den Magen. Dort werden Verdauungsenzyme freigesetzt, die die Nahrung aufspalten, die dann in den Dünndarm gelangt. Das Verdauungssystem Ihrer Katze macht etwa 3 % ihres Körpergewichts aus. Bis die Nahrung das gesamte System durchlaufen hat, dauert es 12 bis 24 Stunden. Nach der Aufspaltung der Nährstoffe trägt die große Oberfläche des Dünndarms dazu bei, sie in den Körper aufzunehmen. Die letzte Station im Verdauungsprozess ist der Dickdarm. Er befördert die Abfallstoffe aus dem Körper der Katze heraus.