PRODUKTDETAILS

Katzen mit sensibler Verdauung können empfindlich auf bestimmte Arten von Futter reagieren. Wenn dies bei Ihrer Katze der Fall ist, kann eine Umstellung der Ernährung erforderlich sein, um den empfindlichen Verdauungstrakt zu beruhigen. ROYAL CANIN© SENSIBLE ist ideal für Katzen im Alter von 1-7 Jahren mit empfindlicher Verdauung geeignet. Es enthält eine exklusive Nährstoffkombination zur Stärkung und Unterstützung einer optimalen Verdauungssicherheit. ROYAL CANIN© SENSIBLE ist sehr schmackhaft und enthält drei verschiedene Krokettenformen sowie sorgfältig ausgewählte Aromen, die die Nahrungsaufnahme anregen und die Verdauung erleichtern. Darüber hinaus wurde ROYAL CANIN© SENSIBLE entwickelt, um die Harnwegsgesundheit ausgewachsener Katzen zu unterstützen. Wenn Ihrer Katze SENSIBLE gut bekommt, können Sie Ihren Vierbeiner weiterhin mit ROYAL CANIN© SENSIBLE füttern. Denn dieses Futter wurde nicht nur entwickelt, um die Verdauung empfindlicher Katzen zu unterstützen, sondern auch langfristig positiv zu beeinflussen.

Mehr lesen