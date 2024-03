Warum unterstützt Mischfütterung die Gesundheit Ihrer Katze? Feuchtnahrung stimuliert den Geruchssinn von Katzen besser und regt so ihren Appetit an. Deshalb bevorzugen Katzen in der Regel Feuchtnahrung. Feuchtnahrung bietet außerdem weitere Vorteile, wie beispielsweise Flüssigkeitszufuhr, Unterstützung der Harnwegsgesundheit, geringere Kalorienzufuhr und ist für Katzen mit empfindlichem Maulbereich leicht und angenehm zu fressen. Doch auch Trockennahrung bietet wichtige Vorteile, wie etwa die Unterstützung der Zahngesundheit. Weiterhin kann Trockennahrung in einem Napf oder einem Futterspielzeug verbleiben, ohne zu verderben, sodass Ihre Katze den ganzen Tag über Zugang zu Nahrung hat. Eine Mischung aus Feucht- und Trockennahrung sorgt für die Art von Abwechslung, die die Nahrungsaufnahme für Ihre Katze zu einem bereichernden Erlebnis macht.