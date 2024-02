Trotz vieler Vermutungen unter Hundeliebhabern bleiben die Ursprünge des Beagle etwas mysteriös. Aller Wahrscheinlichkeit nach stammte er aber von römischen Jagdhunden ab, die zum Fangen von Kaninchen und dergleichen eingesetzt wurden. Seit dem elisabethanischen Zeitalter tauchen Beagles in der Malerei und der Literatur auf.



Damals gab es kleinere, rauhaarige Beagles – von denen einige so klein waren, dass sie in der Tasche einer Jagdjacke getragen werden konnten. Die Beagles sind im Laufe der Zeit größer geworden, aber es gibt heute noch einige Exemplare der sogenannten „Zwerg-Beagles”.

Während die genauen Ursprünge des Beagle-Namens mit der Zeit verloren gegangen sind, glauben viele, dass das Wort vom gälischen Begriff „beag“ (klein) abstammt. Andere vermuten, dass es vom französischen Begriff für den Klang von Jagdhörnern („be'geule”) stammt.

So oder so soll die moderne Beagle-Rasse um 1830 in Großbritannien entstanden sein. Es wird angenommen, dass es sich beim Beagle um eine Kreuzung zwischen mehreren Rassen handelt – einschließlich möglicherweise des Talbot Hound, des North Country Beagle und des Southern Hound –, denn die Persönlichkeit des Beagle scheint die besten Eigenschaften dieser Rassen in einer zu vereinen.

1890 wurde der Beagle Club in Großbritannien gegründet; der Rassestandard folgte kurze Zeit später. Heute erscheint der Beagle regelmäßig auf den Listen der beliebtesten Rassen der Welt.

Angesichts der guten Verhaltensmerkmale des Beagle sowie seiner Größe und seines sanftmütigen Temperaments wird er gerne in Laboren eingesetzt. Glücklicherweise arbeiten viele Wohltätigkeitsorganisationen daran, diesen Hunden ein Zuhause zu schenken. Sie überlegen, sich einen Beagle anzuschaffen? Warum nicht einen Laborhund zu einem Schoßhund machen?