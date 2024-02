Sicherzustellen, dass Ihre Deutsche Dogge gesund bleibt und das Leben genießt, erfordert einen gewissen Aufwand an Fellpflege, Bewegung und Erziehung. Das kurze, glatte Fell der Deutschen Dogge ist nicht sehr pflegeintensiv, außer während des Fellwechsels ein- oder zweimal im Jahr. In diesem Zeitraum muss das Fell anstelle wöchentlich täglich gebürstet werden, um Filzbildung zu verhindern. Deutsche Doggen brauchen regelmäßige Bewegung – mehrere Spaziergänge täglich sind ideal. Wenn ihre Gelenke ausgewachsen sind, mit etwa zwei Jahren, können sie auch gerne joggen oder wandern. Trainingseinheiten im Freilauf müssen in einem sicheren, eingezäunten Bereich stattfinden: Deutsche Doggen folgen gern ihrer Nase. Mit der Verantwortung für einen so großen Hund müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Deutsche Dogge gut erzogen und früh sozialisiert wird. Feste, konsequente Erziehungsmethoden belohnen Sie durch einen anhänglichen, geselligen Riesenhund, der gefallen möchte.