Maßgeschneiderte Ernährung für kleine und sehr kleine Hunde

Sehr kleine Hunde sind wahre Energiebündel, jedoch benötigen sie zusätzliche Unterstützung, um ihre körpereigenen Abwehrkräfte zu erhalten.

Unsere X-SMALL Nahrungen aus der ROYAL CANIN® Size Health Nutrition Produktreihe sind sorgfältig auf die speziellen Bedürfnisse sehr kleiner Hunde zugeschnitten.

Jetzt neu: ROYAL CANIN® X-Small Adult und X-Small Puppy Häppchen in Soße! Diese ausgewogenen Feuchtnahrungen wurden speziell für die Bedürfnisse sehr kleiner Hunde bis 4 kg entwickelt. Die Rezeptur unterstützt die Gesundheit und Vitalität Ihres Vierbeiners mit essenziellen Nährstoffen wie EPA, DHA und Vitamin C. Die saftigen Fleischstücke in Soße bieten nicht nur ein besonderes Geschmackserlebnis, sondern fördern auch eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell. Die neuen 85g Frischebeutel bieten eine leckere und leicht verdauliche Mahlzeit, die ideal als Alleinfuttermittel oder zur Mischfütterung mit Trockennahrung geeignet sind. X-Small Puppy ist für Hunde zwischen 2 und 10 Monaten geeignet und X -Small Adult für sehr kleine Hunde ab 10 Monaten.