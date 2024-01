PRODUKTDETAILS

Hunde haben ein Leben lang nur ein bleibendes Gebiss. Deswegen ist es umso wichtiger, dieses Gebiss und das Zahnfleisch zu schützen. ROYAL CANIN© DENTAL CARE MAXI ist für Hunde mit einem Gewicht zwischen 26 und 44 kg geeignet und ist eine schmackhafte Komplettnahrung, welche die Zahngesundheit Ihres Hundes unterstützt. Dieses fortschrittliche Hundefutter verfügt über eine funktionale Krokettentextur, die dafür sorgt, dass die Zähne Ihres Hundes beim Kauen geputzt werden. Die mechanische Textur der Kroketten umgibt die Zähne Ihres Hundes bei jedem Bissen, wodurch die Zahnoberflächen beim Kauen geputzt werden. Nach einer gewissen Zeit bilden die Bakterien, die sich nach dem Fressen auf den Zähnen Ihres Hundes sammeln, Plaque, was durch Mineralisierung mit dem Kalzium des Speichels, zu Zahnstein wird. Die nahrhaften Kroketten im ROYAL CANIN© DENTAL CARE MAXI sind mit Chelatoren angereichert, die das Kalzium im Speichel Ihres Hundes binden und so dazu beitragen, Zahnsteinneubildung zu verhindern. Unser Dental Care-Ernährungsprogramm ist als knuspriges Trockenfutter erhältlich und als Alleinfutter geeignet. Unser Qualitätsversprechen untermauern wir mit wissenschaftlichen Beweisen: ROYAL CANIN© DENTAL CARE MAXI reduzierte in internen Studien nachweislich die Zahnbelagneubildung um bis zu 75%. ROYAL CANIN© DENTAL CARE MAXI trägt somit nachweislich effektiv zur Bekämpfung von Zahnstein bei.

