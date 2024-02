PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Hunde, denn emotionale Balance fehlt? Ungewohnte Situationen können für Ihren Hund Stress bedeuten. Hunde, denen emotionale Balance fehlt, zeigen schon mal ein verändertes Verhalten: Sie isolieren sich, ziehen sich zurück oder sind ruhelos – dies alles können Anzeichen von emotionaler Belastung sein. Eine qualitativ hochwertige Ernährung kann Hunden dabei helfen, sich besser an ungewohnte Situationen anzupassen und so ihr Wohlbefinden unterstützen. ROYAL CANIN© RELAX CARE Maxi enthält einen Nährstoff, der Ihren Hund bei der Anpassung an veränderte Situationen unterstützen kann. ROYAL CANIN© verwendet diesen hochwertigen, natürlichen Nährstoff in gut verdaulicher Form und sorgfältig kontrollierter Zusammenstellung, Menge und Qualität. RELAX CARE Maxi ist für Hunde mit einem Gewicht zwischen 26 und 44 kg geeignet und hilft dabei, sich besser an Veränderungen anzupassen. Alle ROYAL CANIN© Nahrungen sind ausgewogene Alleinnahrungen. Sie enthalten alle wichtigen Nährstoffe wie hochwertige Proteine, Fette, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien, die Ihr Hund für seine lebenslange Gesundheit benötigt.

Mehr lesen