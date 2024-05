PRODUKTDETAILS

Mittelgroße Hunde fühlen sich sowohl in einer aktiven als auch in einer ruhigeren Umgebung wohl. Dafür brauchen sie eine maßgeschneiderte Ernährung, die ihre Gesundheit in dieser Lebensphase fördert. ROYAL CANIN® MEDIUM ADULT Stückchen in Soße ist eine nährstoffreiche und ausgewogene Feuchtnahrung, die den spezifischen Bedürfnissen Ihres mittelgroßen, ausgewachsenen Hundes gerecht wird und ihn unterstützt. Diese Nahrung eignet sich für 11 bis 25 kg schwere, mittelgroße Hunde ab 10 Monaten. Mittelgroße Hunde brauchen zwingend regelmäßige Bewegung, um Muskeln aufzubauen. Darum zielt diese Rezeptur sorgfältig darauf ab, mit hochwertigen Proteinen den Erhalt der Muskelmasse zu unterstützen. Die meisten mitteLgroßen Hunde sind sehr aktiv, wodurch sie mit verschiedenen Umweltelementen in Kontakt kommen, die ihre körpereigenen Abwehrkräfte schwächen können. Um die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Hundes zu stärken, enthält diese Rezeptur Präbiotika und eine Kombination aus Vitaminen, darunter Vitamin C und E. Ihr Hund braucht spezifische Nährstoffe, damit er aktiv, gesund und voller Lebensfreude bleibt. Diese speziell entwickelte Rezeptur ist mit einer Kombination aus Vitaminen und hochverdaulichen Nährstoffen angereichert, die die bestmögliche Aufnahme unterstützt und die Gesundheit fördert. Egal, welcher Rasse Ihr Hund angehört, sein Fell ist die Krönung seiner Erscheinung. Diese mit einer Nährstoffmischung angereicherte Feuchtnahrung unterstützt den Erhalt einer gesunden Haut und eines glänzenden Fells. ROYAL CANIN® MEDIUM ADULT Stückchen in Soße gibt es auch als Kroketten: ROYAL CANIN® MEDIUM ADULT. Die Mischfütterung aus Feucht- und Trockennahrung verleiht der Ernährung Ihres Hundes Abwechslung und macht die Mahlzeiten interessanter und schmackhafter. Kroketten haben einen Zahnputzeffekt und fördern so die Zahngesundheit, während die Feuchtnahrung dank ihres Feuchtigkeitsgehalts dafür sorgt, dass Ihr Hund genügend Flüssigkeit aufnimmt. So bleibt sein Harnsystem gesund. Um die hohe Qualität unserer Nahrungen zu garantieren, durchlaufen alle Produkte von ROYAL CANIN® eine umfangreiche Qualitätskontrolle. Sie werden unter Schutzatmosphäre verpackt, damit Frische und Nährstoffqualität länger erhalten bleiben. Unser wissenschaftliches Team erstellt Rezepturen, die die besonderen Nährstoffbedürfnisse Ihres mittelgroßen Hundes abdecken. Dafür verwenden wir hochwertige Nährstoffe und achten gleichzeitig auf Nachhaltigkeit.

