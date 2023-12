PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Nassfutter für mittelgroße Hunde? Im Alter von 12 Monaten ist Ihr mittelgroßer Hund in Bezug auf sein körperliches Wachstum ausgewachsen. Aus diesem Grund benötigt Ihr Hund ein Futter, das über alle Nährstoffe verfügt, die eine optimale Gesundheit unterstützen, sobald er in das Erwachsenenalter eintritt. ROYAL CANIN© MEDIUM ADULT in Soße ist für Hunde im Alter zwischen 12 Monaten und 10 Jahren mit einem Gewicht zwischen 11-25 kg geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse mittelgroßer, ausgewachsener Hunde abgestimmt. ROYAL CANIN© MEDIUM ADULT in Soße unterstützt eine optimale Verdauung und trägt zu einem gesunden Gleichgewicht der Darmflora bei. Obwohl die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Hundes jetzt voll entwickelt sind, profitieren sie auch weiterhin von einer kontinuierliche Unterstützung über die Ernährung. Dank eines Antioxidanzienkomplexes und zusätzlicher Präbiotika unterstützt ROYAL CANIN© MEDIUM ADULT in Soße die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Hundes. ROYAL CANIN© MEDIUM ADULT in Soße ist mit EPA und DHA angereichert. Diese Omega-3-Fettsäuren tragen unter anderem zur Aufrechterhaltung einer gesunden Haut und eines schönen Fells sowie zur Gesundheit von Gelenken und Knochen bei. Die auf den Bedarf abgestimmten Gehalte an Mineralstoffen und Vitaminen in dieser Rezeptur tragen maßgeblich zu einer ausgewogenen Ernährung bei.

