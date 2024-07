Wann und wie solltest du deinen Welpen entwurmen?

Für Welpen gibt es in ihrem täglichen Leben von Anfang an viele Wege, sich Würmer einzufangen. Die Larven schlummern in der Muskulatur der Mutter und werden mit Schwangerschaftshormonen reanimiert. Sie reifen zum Erwachsenenstadium heran, gehen ins Blut der Mutter über und werden dann über die Plazenta oder die Muttermilch übertragen.

Dein Welpe kann Würmer auch auf andere Weise aufnehmen.