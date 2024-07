Wenn Ihre Hündin trächtig ist, entscheiden Sie sich im Normalfall für eine Geburt bei Ihnen zu Hause, anstatt sie zum Tierarzt zu bringen. In diesem Fall müssen Sie vor dem großen Tag eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, damit Sie sicher sein können, dass Ihr Hund und seine Welpen so gesund wie möglich sind.

Auch wenn Sie eine Geburt zu Hause wünschen, ist es wichtig, einen Tierarzt zu haben, den Sie anrufen können, sollte es Komplikationen geben. Ihr Fachwissen ist von unschätzbarem Wert und sie können Sie dabei unterstützen, sicherzustellen, dass alle Welpen sicher geboren werden.

Bei Ihnen zu Hause müssen Sie einen bestimmten Bereich reservieren, in dem Ihr Hund werfen kann. Es ist wichtig, dass dieser Bereich richtig eingerichtet ist, um sicherzustellen, dass die Mutter stressfrei und komfortabel ist und die Welpen den bestmöglichen Start haben. Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten.

Die Wurfbox für Ihren Hund

Diese sollte aus einem nicht porösen Material bestehen, das leicht zu reinigen ist und eine geeignete Größe für Ihren Hund und seinen Wurf haben. Decken Sie den Boden der Box mit Materialien ab, die die Wärme speichern und zur einfachen Reinigung entfernt werden können: Handtücher, Bettwäsche oder Zeitungen sind ideal. Wenn Sie ein Hündin haben die über 15kg wiegt, sollten Sie am Rande der Wurfkiste 10-15cm breite Schutzleisten anbringen um zu verhindern, dass die Mutter die Welpen erdrückt wenn sie sich hinlegt.

Entscheidende Faktoren für die Geburt zu Hause: Hitze, Feuchtigkeit und Luft

Neugeborene Welpen können leicht Körperwärme verlieren und dehydrieren. Daher ist es wichtig, dass der Wurfbereich die richtige Temperatur und die richtige Luftfeuchtigkeit hat. Verwenden Sie Schüsseln mit Wasser oder einen Luftbefeuchter, um den Raum bei 65-70 % Luftfeuchtigkeit zu halten, und eine Strahlungs- oder Infrarotlampe, um den Raum zu heizen.

In den ersten vier Tagen nach der Geburt der Welpen sollte die Umgebungstemperatur zwischen 29,5 und 32 °C liegen. Danach können die Temperaturen nach sieben bis zehn Tagen allmählich auf etwa 26,7 °C und am Ende der vierten Lebenswoche der Welpen wieder auf 22,2 °C gesenkt werden. Die Wurfbox sollte in einem gut belüfteten Bereich stehen, der nicht zu zugig oder stickig ist.

Die Hausgeburt Ihres Hundes muss hygienisch sein

Der Wurfbereich muss peinlich genau hygienisch gehalten werden, was bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die Zugang zu diesem Bereich haben, begrenzt ist und dass der Bereich häufig desinfiziert und gereinigt wird. Passen Sie gut auf Ihre persönliche Hygiene auf, bevor Sie in den Bereich gehen und bevor Sie Ihren Hund an den Wurfbereich heranführen, waschen oder bürsten Sie ihn, um so viele Parasiten oder Bakterien wie möglich zu entfernen.

Zeigen Sie Ihrem Hund den Wurfbereich

Um sicherzustellen, dass sich Ihr Hund bei der Geburt wohl fühlt und entspannt ist, sollten Sie ihn ein bis zwei Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin mit dem für die Geburt bestimmten Bereich vertraut machen. Schützen Sie den Hund und den Bereich vor anderen erwachsenen Tieren, um Infektionen zu vermeiden. Sorgen Sie auch dafür, dass sich der Hund in dem Raum wohlfühlt.