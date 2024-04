Getreide in Tiernahrung

Hundeernährung: Evolutionäre Veränderung

Dies gilt ganz besonders für die Verdauung: Getreide, Gemüse und Fleisch kommen beim Menschen auf den Tisch und sind somit, lange bevor es Hundefutter gab, zur natürlichen Ernährung von Hunden geworden. Deshalb sind sie als artgerecht für unseren domestizierten Haushund zu bezeichnen. Auch dies lässt sich wiederum wissenschaftlich nachweisen. Im Jahr 2013 haben Forscher herausgefunden, dass in der Entwicklung vom Wolf zum Haushund genetische Veränderungen stattgefunden haben, die eine bessere Verdaulichkeit von Stärke beim Haushund im Vergleich zu seinen wilden Vorfahren erkennen lassen (Quelle: Axelsson et al. 2013). Die Annahme, dass unsere Hunde exakt nach dem Vorbild ihrer Vorfahren ernährt werden sollten, ist demnach nicht richtig.

Hochwertiges Getreide als wichtige Zutat für Katzenfutter

Bei Katzen sehen die Nahrungsgewohnheiten anders aus. Sie sind Fleischfresser. Als sogenannte Carnivoren benötigen sie unbedingt einen Fleisch in ihrer Nahrung. Die essentielle Aminosäure Taurin ist beispielsweise nur in tierischen Rohstoffen enthalten und für die Gesundheit einer Katze unbedingt notwendig. Außerdem ist ein hoher Anteil von Proteinen extrem wichtig. Daher könnte man leicht den Rückschluss ziehen, dass der Getreideanteil im Futter für Katzen ungesund ist – oder? Falsch. Denn Proteine, also Eiweiße, sind nicht nur in Fleisch enthalten. Weizen liefert ebenfalls Proteine, die sogar besser verdaulich sind als viele tierische Eiweißquellen. Verdauungsprobleme ausgelöst durch pflanzliche Eiweißquellen sind also nicht zu erwarten.

Eine rein vegetarische Ernährung ist für Katzen allerdings als nicht artgerecht zu bezeichnen. Ebenso eine Ernährung mit reinem Muskelfleisch, denn hier wird der Bedarf an Mineralstoffen und Vitaminen nicht gedeckt. Eine Katze hat einen Bedarf an Nährstoffen, der unbedingt erfüllt sein muss. Hierbei kann Getreide eine wichtige Funktion erfüllen.

Getreideallergie: Löst Getreide im Futter Allergien aus?

Ein ebenfalls weit verbreitetes Gerücht ist, dass das in Weizen enthaltende Gluten Allergien auslöst. Tatsächlich ist es aber so, dass die beim Menschen immer häufiger vermutete Glutenunverträglichkeit bei Hunden und Katzen so gut wie gar nicht vorkommt. Eine glutenfreie Ernährung von Hunden und Katzen ist daher in den meisten Fällen weder notwendig noch sinnvoll, weil ihr Organismus – also auch Magen und Darm – Getreide gut vertragen.

Bei Hunden und Katzen stellen Futtermittel nur die dritthäufigste Allergieursache dar. Deutlich häufiger sind unsere Vierbeiner zum Beispiel von Allergien gegen Flöhe, Pollen und Hausstaub betroffen. Bei Durchfall oder anderen Verdauungsproblemen sollten Sie das Tier unbedingt einem Tierarzt vorstellen und nicht nur an eine Umstellung des Trocken- oder Nassfutters denken.