Moyens pratiques

L’administration de médicaments aux chats n'étant généralement pas simple, voici quelques conseils pratiques.

Une première astuce pratique pour l'administration d'un médicament est la nourriture. Si votre chat a l'habitude de manger des aliments humides, vous pouvez cacher le comprimé dans la nourriture en espérant que le chat l'avale. Vous pouvez par exemple utiliser une petite boulette de haché mais il est toutefois préférable de d’abord demander à votre vétérinaire si le comprimé peut être ingéré avec de la nourriture. En effet, certaines pilules doivent être prises à jeun.

De plus, il existe un risque que l’animal développe une aversion alimentaire. En effet, en raison du goût transmis par le médicament à la nourriture, le chat peut associer la nourriture à ce goût, souvent désagréable, et ne plus vouloir ensuite ses aliments habituels.

Plus pratiques encore sont les friandises malléables et tendres spécialement conçues pour faciliter l'administration de médicaments. Certaines friandises ont une structure extrêmement tendre, elles peuvent être divisées en plusieurs morceaux et possèdent une odeur et un goût agréables. Dans ce cas, il est également recommandé de demander l’avis de votre vétérinaire concernant la friandise à donner.

Il est conseillé de laisser d'abord le chat s'habituer au goût de la friandise en lui donnant d'abord un petit morceau. Ensuite, vous cachez le comprimé dans la friandise, vous la pétrissez pour en faire une boulette que vous présentez au chat. Veillez à ce que la boulette soit la plus petite possible afin que le chat n'ait pas tendance à la mordre. Les friandises sont disponibles dans les magasins spécialisés ou chez le vétérinaire.

Outre la nourriture, vous pourriez également utiliser un lance-pilule. Un lance-pilule est un applicateur en plastique doté d'un petit support dans lequel vous pouvez insérer le comprimé.

L'extrémité du lance-pilule est placée dans la bouche de l'animal avant d'appuyer sur l'applicateur. Le comprimé se retrouve directement dans la bouche de l'animal.

Autre solution : un écrase-pilule. Un écrase-pilule est un appareil en plastique vous permettant de réduire un comprimé en poudre. Celle-ci peut ensuite être mélangée à la nourriture du chat. Ne présentez pas trop de nourriture au chat afin qu'il mange tout et que le médicament soit totalement absorbé.

Attention : tous les comprimés ne peuvent toutefois pas être broyés. Demandez d'abord toujours à votre vétérinaire si la pilule en question peut être réduite en poudre !

Quand vous devez administrer un médicament à votre chat, il est essentiel de demander conseil à votre vétérinaire afin qu’il vous donne les trucs et astuces les plus adaptés et judicieux pour traiter votre animal en toute sécurité.

De plus, ne faites JAMAIS d’automédication. En effet, d’une part, certains médicaments ‘humains’ peuvent être mortels pour les animaux et d’autre part, les symptômes visibles ne sont parfois que des symptômes secondaires. En traitant votre animal, vous pourriez compromettre le traitement du vétérinaire.



