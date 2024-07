Hoewel ervan uitgegaan wordt dat de Maine Coon afkomstig is uit de Amerikaanse staat Maine, is niet precies vastgelegd hoe hij daar gekomen is. Er is nogal veel discussie over het ontstaan van dit ras. Een hardnekkige mythe is dat de Maine Coon is ontstaan uit een kruising tussen half wilde huiskatten en wasberen, die veel voorkwamen in de staat Maine. Biologisch gezien kan dit echter niet. Maar deze mythe ligt wel ten grondslag aan de herkomst van de naam.

Volgens een andere populaire theorie stamt het ras af van de zes huiskatten die de Franse Koningin Marie Antoinette vooruitstuurde naar Wiscasset in de staat Maine, toen zij tijdens de Franse Revolutie Frankrijk wilde ontvluchten.

Vandaag de dag zijn de meeste fokkers ervan overtuigd dat de Maine Coon is ontstaan uit kruisingen tussen kortharige huiskatten en overzeese langharen, zoals de Perzisch langhaar, Turkse angora en de Noorse boskat. En dat natuurlijke selectie en weersomstandigheden deze grote, gespierde en dicht behaarde katten heeft voortgebracht, die in staat waren de strenge winters in New England te overleven.

Maine Coons, één van de oudste rassen in Noord-Amerika, waren populaire deelnemers aan de eerste kattenshows in Boston en New York. Een bruin gevlekte poes met de naam 'Cosie' won de titel 'Best Cat' tijdens de show in Madison Square Garden in 1895.