Maine Coon Adult (aliment Humide)

Aliment complet pour chats - Spécial chats adultes Maine Coon - À partir de 15 mois (émincés en sauce). ROYAL CANIN® Maine Coon Adult en sauce est spécialement conçu pour répondre aux besoins de cette race si particulière. Vous pouvez être certain que répondre aux besoins nutritionnels de votre Maine Coon est aussi important pour nous que pour vous. Une attention particulière doit être accordée au renforcement de la santé générale de votre chat Maine Coon et à l’état de ses articulations. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult en sauce est enrichi en taurine, en DHA et en EPA (des acides gras oméga-3) pour aider à maintenir sa force musculaire et contribuer à un bon fonctionnement du cœur. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult en sauce contient également une formule hautement concentrée en énergie pour fournir à votre grand chat l’apport énergétique dont il a besoin au quotidien. Le Maine Coon possède un pelage épais et semi-long avec un sous-poil fin et doux. Les acides aminés, vitamines, acides gras oméga-3 et oméga-6 spécifiques que contient ROYAL CANIN® Maine Coon Adult en sauce aideront à renforcer la santé de la peau et du pelage de votre chat. Pour répondre aux préférences de chaque chat, ROYAL CANIN® Maine Coon Adult en sauce est également disponible sous forme de croquettes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

