Houd je kitten in eerste instantie apart Laat je kitten eerst wennen aan zijn eigen gebied. En zorg dat zijn gezondheid is gecontroleerd en dat hij is gevaccineerd voordat hij in aanraking komt met andere huisdieren.

Laat ze wennen aan elkaars geur Neem voor elk huisdier een doek en wrijf die zachtjes over hun gezicht en het gezicht van het andere huisdier. Leg de doek vervolgens in hun mand en laat ze wennen aan de onbekende geur voordat je ze kennis met elkaar laat maken.

Doe rustig aan Laat je bestaande huisdieren in eerste instantie gewoon je kitten bekijken (bijvoorbeeld door glas). Breng ze dan korte tijd onder toezicht met elkaar in contact in een neutrale ruimte. Bouw dat in de loop van een paar dagen op naar een steeds langere periode. Zorg dat al je huisdieren tijdens de kennismaking kunnen ontsnappen naar een veilige plek.

Houd honden aan de lijn Honden accepteren vaak kittens gemakkelijker dan oudere katten, maar houd hen tijdens de introductie rustig en aan de lijn. Forceer geen contact - laat hen in hun eigen tijd aan elkaar wennen.

Respecteer kattengedrag De katten die je al hebt, kunnen zich bedreigd voelen door je kitten. Het kan dagen of zelfs maanden duren voordat ze hun territorium niet meer verdedigen.