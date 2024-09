Wanneer en hoe moet je je kitten ontwormen?

Wat kun je verwachten na het ontwormen van je kitten?

Ontworming is heel veilig en bijwerkingen zijn zeldzaam. Het kan zijn dat je dode wormen in de ontlasting van je kitten opmerkt na de toediening. Dit is een normaal proces en kan een week of twee duren, maar eindigt zodra alle volwassen wormen zijn verwijderd.

Mogelijke bijwerkingen van het geneesmiddel zijn maagklachten, diarree of braken. Als je kitten ontworming krijgt, doodt het medicijn alle wormen in één keer. Dit kan darmontsteking en ongemak veroorzaken, afhankelijk van het aantal wormen. Dit lost zich na een dag of twee vanzelf op en komt vaak voor. Een ernstige besmetting kan een darmverstopping veroorzaken, wat levensbedreigend kan zijn. Raadpleeg je dierenarts als je je zorgen maakt of als je kitten zich echt ongemakkelijk voelt.