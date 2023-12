Hoewel honden robuuste spijsverteringsstelsels kunnen hebben, zijn er enkele veelvoorkomende problemen die kunnen worden veroorzaakt door infecties, voeding, levensstijl en andere factoren. De symptomen van deze problemen kunnen wijzen op een aantal mogelijke oorzaken, dus is het belangrijk om uw dierenarts te raadplegen voor meer advies en behandeling.

Symptomen en oorzaken van diarree bij honden

Als uw hond diarree heeft bewegen de darmen vaker dan normaal en kan de ontlasting losser zijn. Uw dierenarts maakt onderscheid tussen diarree veroorzaakt door dunne darmproblemen en door dikke darmproblemen; dat laatste resulteert meestal in slijmachtige diarree in kleine hoeveelheden maar met een hoge frequentie.

Diarree kan worden veroorzaakt doordat uw hond iets eet wat hij niet verdraagt, een bacteriële of virale infectie, wormen of andere parasieten, of kan een teken zijn van een onderliggende gezondheidsconditie. Puppy's zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze een zeer kwetsbaar spijsverterings- en immuunsysteem hebben.

Een parasitaire besmetting maar ook rondwormen en protozoa, zoals coccidia kunnen diarree bij uw hond veroorzaken. Hoewel de ontworming kan helpen tegen wormen in het spijsverteringskanaal, loopt uw hond nog steeds risico omdat niet alle behandelingen effectief zijn tegen alle parasieten.

Uw hond kan ook diarree krijgen door een overgevoeligheid of een allergie voor de voeding. Gastro-intestinale symptomen veroorzaakt door voedselallergieën zijn meestal meer chronisch dan diarree, veroorzaakt door zoiets als voedselintolerantie. Als uw hond echter chronische diarree heeft, praat dan met uw dierenarts voordat u het dieet verandert, want er kunnen veel oorzaken zijn.

Behandeling van diarree bij honden

Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan de dierenarts verschillende behandelingen voor diarree bij uw hond voorschrijven. Dit kan ontwormen, medicijnen om een infectie te behandelen en voedingsverandering zijn, zoals het geven van een gespecialiseerd dieet om de belasting van de ingewanden te helpen verminderen en de kwaliteit van de ontlasting te helpen verbeteren.