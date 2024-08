Groeipijn bij puppy's

Symptomen van groeipijn en wat je kan doen?

Je puppy loopt af en toe mank en het lijkt iedere keer om een andere poot te gaan, alsof de pijn zich verplaatst. Als je dit beeld bij je puppy ziet, neem dan altijd contact op met je dierenarts. Die kan de oorzaak van de wisselende kreupelheid onderzoeken en de juiste begeleiding instellen.



Groeipijn kan optreden zolang je puppy in de groei is. Het komt vaker voor bij honden van middelgrote tot giant (snelgroeiende) rassen, al zijn andere formaten niet uitgesloten.

Het belang van een (volwaardige) puppyvoeding

Bij puppy's met symptomen van groeipijn wordt vaak al op jonge leeftijd het advies gegeven om ze een voeding voor de volwassen hond te laten eten. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze voedingsverandering helpt om het probleem op te lossen. Sterker nog: het kan zelfs meer kwaad dan goed doen. Voedingen voor volwassen honden hebben een lager energiegehalte en een calcium-fosforverhouding die niet past bij de voedingsbehoefte tijdens de groei.

Te weinig calcium en/of fosfor of een verkeerde verhouding tussen deze mineralen kan leidden tot een verstoorde botontwikkeling met onvoldoende sterke botten tot gevolg. Je puppy heeft een uitgebalanceerde puppyvoeding nodig opdat het skelet zich optimaal kan ontwikkelen en de pup goed kan groeien.



Een vergelijkbare situatie geldt voor een overschot aan calcium en/of fosfor. In vergelijking met volwassen honden zijn puppy's namelijk nog niet in staat om zelf de juiste hoeveelheid calcium en fosfor uit de voeding op te nemen. Calciumsupplementen geven kan een calciumoverschot veroorzaken, met mogelijke misvorming van het skelet tot gevolg*.



* bron: (Hazewinkel et al. 1985)



Dus als je dierenarts bevestigt dat jouw puppy last heeft van groeipijn, volg dan de adviezen van de dierenarts op en kies daarbij een volwaardige puppyvoeding met een uitgebalanceerde hoeveelheid calcium en fosfor. Of blijf je puppy zijn huidige puppyvoeding geven als die voldoet aan de richtlijnen voor zijn groei en volwassen formaat.



Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakking zorgvuldig op.

Te veel voeding zorgt niet alleen voor een te zware/dikke pup, het bevat ook te veel energie, wat een te snelle groei kan veroorzaken, met eventuele groeipijnen tot gevolg. Met de juiste hoeveelheid voeding krijgt jouw pup naast de juiste hoeveelheid vitamines en mineralen ook de juiste hoeveelheid energie voor de groei binnen.