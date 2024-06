Goed gedrag en gehoorzaamheid moeten vroeg beginnen. Het trainingsprogramma van uw hond moet zo spoedig mogelijk beginnen omdat een hond op jonge leeftijd zeer goed kan leren. Uw hond moet de basisregels van het leven begrijpen, zelfs als puppy, om hem te helpen een zelfverzekerde volwassen hond te worden met een stabiel karakter. Zonder nervositeit dat tot destructief gedrag zou kunnen leiden.

Zindelijkheidstraining van uw puppy

Uw puppy zal waarschijnlijk niet zindelijk zijn wanneer u hem mee naar huis neemt, dus er kunnen zich in de eerste weken ongelukjes voordoen. Vaak heeft een puppy een ongelukje in huis omdat hij te snel te veel vrijheid krijgt en niet zeker weet wat de juiste plek is om zijn plas te doen.

U kunt dit met een paar maatregelen voorkomen:

Zorg ervoor dat uw puppy alleen toegang heeft tot de een of twee kamers in het huis waar het gezin de meeste tijd doorbrengt.

Zet de puppy in een bench als u er geen toezicht op kunt houden. Puppy's zullen hun slaapgedeelte doorgaans niet bevuilen, omdat ze dit als hun veilige plek zien en die schoon willen houden.

Plan regelmatige tijden voor het voeden. Op deze manier kunt u de puppy beter in de gaten houden, omdat hij waarschijnlijk snel na het eten zal moeten worden uitgelaten.

Het is belangrijk om de gewenste acties bij uw hond te versterken. Prijs daarom uw puppy als hij buiten zijn plasje doet.

Om ervoor te zorgen dat u uw puppy meteen kunt prijzen, is het raadzaam hem naar buiten toe te vergezellen.

Als u puppy een "ongelukje" heeft gehad, bestraf hem dan niet en geef hem ook niet op zijn kop. Zoek in plaats daarvan naar manieren om te voorkomen dat uw puppy ooit binnenshuis moet plassen.

Wacht niet tot uw puppy aangeeft dat hij naar buiten wil. De meeste puppy's leren pas om hun behoefte aan te geven als ze eerst hebben geleerd het binnenshuis 'op te houden'. Laat hem op regelmatige tijden uit.

Laat hem vaak uit, na elke maaltijd en dutje, voor het slapengaan en zodra u 's morgens op bent, zodat hij aan deze gewoonte went. Breng hem in het begin elke keer naar dezelfde plek, zodat hij zijn eigen geur kan herkennen.

Als u merkt dat de puppy steeds ronddraait of binnenshuis aan de vloer snuffelt, is dit een teken dat hij uit moet. In het geval van een ongelukje, scheldt u uw puppy niet uit, maar desinfecteert u de plek om zijn geur te verwijderen. Ruim het niet op terwijl hij in de kamer is en gebruik geen bleekmiddel, want beide wekken zijn interesse.