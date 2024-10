Zeker als je in een flat woont, is het fijn als je hond niet bij elk geluidje dat hij hoort aanslaat. Of gaat blaffen als hij even een paar uurtjes alleen gelaten wordt. Een goede buur is tenslotte beter dan een verre vriend. Er zijn rassen die er bekend staan om hun waakzame karakter. Honden die van nature waakzaam zijn blaffen sneller. Denk bijvoorbeeld aan de Jack Russell. Maar de meeste honden kunnen zich met de juiste training, ook in het alleen gelaten worden, best heel keurig gedragen in huis.