Gids: kleine hondenrassen

Geschikte familiehonden

Kleine honden kunnen heel geschikt zijn als je ook kleinere kinderen hebt. Het blijft belangrijk dat je zowel je kleine rashond goed opvoedt in het bijzijn van kinderen net zo goed als dat je ook je kinderen leert voorzichtig om te gaan met je kleine rashond. En het ene ras past misschien beter bij kinderen dan het andere. Een Chihuahua, bijvoorbeeld, is lang niet altijd gecharmeerd van drukke kinderen en hun fragiele bouw is niet bestand tegen de stevige knuffels van jouw enthousiaste kleuter. Sowieso moet je altijd toezicht houden als je kleine hond en kinderen in één ruimte zijn om hen beide te begeleiden in het fijn samenzijn.