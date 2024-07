Er bestaan diverse theorieën over de oorsprong van de Poedel. Zoals die waarin zijn voorouders met Germaanse stammen via de Aziatisch steppen naar Europa zijn gekomen. Of dat Poedels met Noord-Afrikaanse Berbers zijn meegekomen, die hun weg naar Europa vonden via de Moorse invasie in de 8e eeuw. Hoe het ook zij, Poedels zijn er al heel lang.

In eerste instantie waren het de Duitsers die claimden het ras ontwikkeld te hebben. Of dat helemaal terecht is, vertelt de geschiedenis dus niet. Wat wel vaststaat is dat de Fransen het ras verder ontwikkeld hebben en het ras in 1936 hebben aangemeld bij de FCI. Echter, in 1874 registreerde de Engelse Kennel Club al de allereerste Poedel, en de American Kennel Club volgde kort daarna, door ze in 1887 te registeren. Het ras werd in het buitenland echter pas na de Tweede Wereldoorlog een groot succes en bereikte zijn hoogtepunt in de jaren vijftig van de vorige eeuw, waar ze twee decennia lang de favoriete pup van het land bleven.

De Duitsers mogen in elk geval met de eer strijken voor het bedenken van de naam: Pudel, wat zoveel betekent als poedelen. Het ras wordt al meer dan vier eeuwen in Duitsland gebruikt voor de vogeljacht waarbij de dode vogels uit het water geapporteerd worden. Tijdens de jacht ‘poedelden’ de honden dus langdurig door het water. De trainbaarheid van Poedels, de atletische vaardigheden en de goed geproportioneerde bouw maakten hen al snel tot een gewild ras.

Poedels waren zo populair dat fokkers kleinere versies begonnen te fokken, zoals de Dwergpoedel gevolgd door de Toypoedel. Hun formaten hadden ook wel degelijk een doel! De Fransen gebruikten de Grote Poedel om te jagen, terwijl de Middenslag en Dwergpoedel taken te doen kregen als het opsporen van truffels en de Toypoedel werd gebruikt als metgezel voor de hogere sociale klassen.

Hoewel de echte oorsprong van de Poedel dus onduidelijk blijft, wordt het ras in het algemeen beschouwd als de kwintessens van Franse chic. Ze slepen regelmatig prijzen in de wacht bij wedstrijden over de hele wereld.