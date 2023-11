Omschrijving

Behalve intelligent, alert en actief gezelschap, is de Poedel een langorige krullenbol, die elegantie en trots uitstraalt. Omdat elk hondenras zijn eigen unieke behoeften heeft, is het kiezen van een goede voeding voor je volwassen Poedel belangrijk.ROYAL CANIN® Poodle Adult is geschikt voor Poedels vanaf een leeftijd van 10 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen Poedel in het achterhoofd.De Poedel heeft een fijne, lichte en krullende vacht met wollig haar. Omdat deze vacht continu groeit, bevat ROYAL CANIN® Poodle Adult Omega-3 vetzuren, zoals EPAen DHA, en bernagie olie. Deze stoffen, tezamen met het aangepaste eiwitgehalte, ondersteunen de continue haargroei van de bijzondere wollige vacht van jouw Poedel.Dankzij de toegevoegde calciumvangers helpen de brokken van ROYAL CANIN® Poodle Adult de vorming van tandsteen te verminderen.Daarnaast helpt deze formule de spierspanning van jouw Poedel te behouden.Omdat ook bij honden smaken verschillen, is ROYAL CANIN® Poodle Adult ook beschikbaar als natvoer in de vorm van een overheerlijke zachte paté.Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je hond gemengd te voeren, zodat hij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt.Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Poodle Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

Meer lezen